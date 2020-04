"Chenel" Valenzuela dona camioneta para que se rife

Angostura, Sinaloa.- El conocido y extrovertido diputado local, José Manuel Valenzuela López, se suma a las tareas de apoyo que en estos momentos están necesitando muchas familias de la región del Évora a raíz de la contingencia sanitaria del Covid-19, al donar una camioneta Ford Bronco edición limitada modelo 86, que tiene para que se rife y la ciudadanía se beneficie con el dinero de los boletos.

El popular "Chenel" comenta que en esta noble actividad que está emprendiendo se necesita que las personas hagan un pequeño esfuerzo, ya que la venta de los boletos correrá por cuenta de los interesados, entre más logren acomodar en la sociedad más recursos tendrán para salir adelante en esta cuarentena dado que él no recibirá ningún cinco, todo quedará en manos de las familias.

Los boletos para la rifa de la camioneta. / Fotografía: EL DEBATE

"Siempre he sido muy activo y buscando en todo momento qué beneficio le puedo dar a la gente de la región. En días pasados repartí toneladas de cebolla, zanahorias y repollos, y pues hoy no es la excepción, me sumo a apoyar a las familias necesitadas con la donación de esta camioneta que está muy buena, es la de lujo, la acabo de arreglar de todo a todo porque la idea era dejarla para mí pero viendo la necesidad de la gente cambié de opinión, la voy a rifar y con el dinero que se saque que se apoye la gente.

Quien se quiera alivianar que me pida boletos, los cuales cuestan 100 pesos, la cantidad que quiera, ya que el dinero de la venta que hagan será para ellos mismos. Entre más vendan más dinero tendrán en sus manos, por eso los invito a que hagan un pequeño esfuerzo.

La rifa será el 19 de junio y esperemos que para entonces ya estemos libres de esta contingencia, por cierto mandamos hacer 10 mil boletos porque sabemos que es mucha la necesidad y la verdad están volando, a los músicos, que fueron los primeros que se manifestaron ante la falta de trabajo, les di 3 mil, a unos meseros 350, otros pocos los distribuí en Angostura y ya llevo como 4 mil repartidos", manifiesta el diputado local independiente, José Manuel "Chenel" Valenzuela.