Chenel Valenzuela expresa sus intenciones con la sociedad

Guamúchil, Sinaloa.- Entrando el año el diputado local José Manuel Valenzuela López buscará proponer artículos o leyes que pasen a reformar, así como también que beneficien a un sector sensible.

“En este sentido social estamos nosotros encaminados. Si bien nosotros hemos presentado trabajo, pero la sociedad espera más de nosotros y estamos muy pendientes a ello”, citó.

Informó que el año está por culminar y falta aprobar el presupuesto del Gobierno del Estado. “Lo que queremos es trabajar en bien de la sociedad”, señaló.

Por otro lado, agregó que para poder lograr las cosas que se requieren en la política en algunas ocasiones se deben hacer acciones un poco diferentes.

“Mis ocurrencias van en un sentido social y humano, yo no sé qué me espera, qué veo venir, porque yo no sé qué va a suceder en ese momento, pero lo que sí sé es que todos los días realizo cosas a mi capacidad que a la gente le favorece. Yo vivo de mi sueldo y de ahí comparto y reparto, y a veces pido ayuda cuando no me alcanza para poderle responder a la demanda ciudadana en todos los sentidos”, dijo José Manuel Valenzuela López, diputado local por Salvador Alvarado y Angostura.