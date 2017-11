‘Chenel’ agradecido con tesis a su nombre en Sevilla España

Angostura, Sinaloa.- El presidente municipal de Angostura José Manuel Valenzuela López explicó que se siente sumamente agradecido con el joven Martín Fernando Payan, quien se encuentra estudiando en la Universidad de Sevilla España y quien está haciendo una tesis en relación al popular y controvertido presidente de Angostura.

Agregó que el no tenía la mínima idea de que esto se estaba realizando en un lugar tan lejos, pero que es algo muy padre, servir para ejemplo de los jóvenes.

“Hace meses me llamó para decirme que su tesis la presentará sobre las vivencias de ‘Chenel’ se llama, José Manuel Valenzuela, su vida y su obra. Ahora en España humildemente se me reconoce un poco. Toda la vida he sido así se me ha criticado existe a quienes les caigo bien a otros no tanto pero es como ‘Chenel’ es” mencionó el alcalde.

Asimismo, el munícipe indicó que se siente festejado y orgulloso por lo antes mencionado. “Pónganse en mi lugar, a quien no le dará gusto, esto es una ‘chenelada’ más que pueden decir pero para mi es muy importante. Esto es otro nivel, otro rollo, por eso lo digo yo si quiero y tengo ganas de ir a España. Es una oportunidad y quiero aprovechar, si voy siempre y cuando el ayuntamiento pueda estar sin mi unos días, lo haré pero sin pedir nada al Ayuntamiento”.