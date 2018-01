“Chenel” esperará los tiempos para ir por la diputación local

Angostura, Sinaloa.- El presidente municipal de Angostura, José Manuel Valenzuela López, dijo públicamente que tiene deseos por participar en los próximos comicios electorales por una diputación local.

Explica que la reelección como presidente es buena, pero explicó sobre las ganas de poder ayudar más a la ciudadanía estando en el Congreso del Estado, y más ahora que sería por los municipios de Salvador Alvarado y Angostura.

De igual manera, mencionó que él siempre estará esperando los tiempos que marca la ley y el Partido Sinaloense, por tal motivo aún desconoce su futuro.

“Aún no sé si tenga que renunciar a mi cargo como presidente municipal de Angostura, pida permiso, o de plano tenga que culminar mi periodo con los ciudadanos que me dieron la oportunidad de nueva cuenta; siempre he comentado que me gusta esperar los tiempos, y solo Dios sabe qué es lo que le depara a ‘Chenel’ Valenzuela, sin embargo, lo digo públicamente, una diputación local no estaría nada mal. Afortunadamente tenemos ya la experiencia, pues anteriormente fuimos diputado local, y por eso ya sé cómo se trabaja”, informó el presidente municipal de Angostura, José Manuel Valenzuela López, quien dice estar preparado para lo que venga.