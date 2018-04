'Chenel' pide licencia a Cabildo, va por la candidatura a diputado

Guamúchil, Sinaloa.- José Manuel Valenzuela López presidente municipal de Angostura ha sido notificado por el PAS para que a partir de hoy pida licencia y se pueda separar del cargo, de esta manera estará en condiciones para buscar la candidatura para la diputación local en los comicios venideros. Sin embargo será en plena sesión de Cabildo en donde los regidores aprueben o no esta petición.

Fotos: EL DEBATE de Guamúchil.

El alcalde con licencia informó que esto lo toma por sorpresa, agregó que inclusive, en una entrevista para EL DEBATE había dado a conocer que el 31 de marzo sería la fecha en la cual estaría dando este paso, sin embargo el Partido Sinaloense ha girado instrucciones para que sea a la brevedad, y en lugar de renuncia, será bajo licencia.

Yo no sabía cuando llegaría la noticia y apenas se me notificó anoche, ahora vamos a librar una batalla para finalmente ganar una guerra electoral, estoy consciente a donde voy, pero también soy soldado acato las recomendaciones.



Valenzuela López manifestó que no se lleva dinero luego de su periodo al frente, pero si cuenta con mucha voluntad y está seguro que en los comicios la ciudadanía estará apoyándolo como en otros años.

En cuanto a quien quedará como presidente sustituto, 'Chenel' Valenzuela aseguró que será un regidor "el partido decide que sea una licencia, yo pensaba en renunciar. Así es como lo pide el partido, dentro de estos estatutos también dicta que quien se vaya a quedar por mi, debe ser una persona que fuese electa , del cabildo, no será un funcionario. Yo acato las ordenes que se me dan y para las personas y amigos que posiblemente iban a contender o quedarse en mi lugar, yo le digo que la decisión final no la tomo yo, se que muchos quedaron en el camino, yo los admiro y sinceramente pido disculpas pero no estuvo en mis manos".

La sesión de cabildo será a las 13:00 horas en donde habrá de pedir licencia, sin embargo ya suena un nombre para tomar las riendas del municipio de manera provisional a esperas de que el Congreso lo ratifique, Eleazar Bojórquez Camacho es quien tiene una gran posibilidad.

De igual manera el alcalde explicó que el tesorero municipal Alberto Rivera Camacho también estará dejando su trabajo como tesorero municipal, con la finalidad de enfocarse en la campaña y así buscar la presidencia municipal el primero de julio del 2018 y será el subtesorero municipal Alfonso Castro Espinoza.