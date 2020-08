Chinitos, Angostura espera vactor para solucionar el problema de drenaje

Angostura, Sinaloa.- Algunos de los ciudadanos que viven en la sindicatura Colonia Agrícola Independencia, mejor conocida como Chinitos, se han estado quejando con el síndico por el problema que tienen, porque aseguran que los drenajes están tapados.

Josué Israel Martínez, síndico de Chinitos, expresó que ellos entienden la situación del Ayuntamiento, ya que solo hay un vactor para todo Angostura.

Aseguró que son alrededor de cinco registros los que se encuentran tapados, pero que ya están reportados y solamente están a la espera de que les toque su turno para que este problema se les pueda solucionar.

“Somos conscientes de que un vactor no nos va a abastecer a todo el municipio, y aparte que es un vactor viejo y ya no abastece, cuando no le falla una cosa le falla otra, pero aquí estamos esperándolo”, citó.

Informó que Ricardo Angulo, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, siempre es muy atento y pone mucha atención en los problemas que se generan en este lugar referentes al tema del agua y drenaje.

Señaló que en estos momentos le han estado dando prioridad al campo pesquero La Reforma porque allá se cuenta con muchos detalles de este tipo.