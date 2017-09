Cierran puertas de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez

Angostura, Sinaloa.-Padres de familia de Angostura a tempranas horas del día cerraron puertas de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez ante la inconformidad y reclamo por el cambio de directivo del plantel educativo.

El padre de familia José Arturo Montoya Urías comentó que no es justo que les estén cambiando de directivos cada tanto tiempo ya que es cuando apenas empiezan a gestionar en bien del plantel, señaló que no quieren al director Sergio Villaseñor, ya que ya había estado al frente del plantel, sin embargo como tiene otro cargo nunca estaba en la oficina para atenderlos no obstante mandaba a un sustituto, quien tampoco les resolvía nada.

Foto: EL DEBATE de Guamúchil.

De igual manera señaló que como Forma de presionar mantendrán las puertas cerradas con el objetivo de que se les de una pronta respuesta y regresen a la directora, quien mucho ha aportado para mantener en bien a la institución educativa.