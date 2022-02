Cifras oficiales de Covid-19 de Mocorito son diferentes a la realidad, afirma regidor

Guamúchil, Sinaloa.- Desde el inicio de la cuarta ola de contagios de Covid-19 el Pueblo Mágico de Mocorito, Sinaloa, ha resaltado por ser uno de los municipios de la región que ha registrado un menor incremento en los casos activos, y según la Secretaría de Salud, en Mocorito hay solamente nueve casos, cifras que no tienen comparación con Salvador Alvarado y Angostura, sin embargo, en torno a esto el regidor José Luis Sánchez manifestó que estos números están muy alejados de la realidad, puesto que un sinnúmero de mocoritenses no dan a conocer su caso o se atienden en laboratorios privados.

“Hay una información oficial, pero nosotros decimos y de la vox populi dicen que la información oficial se queda corta comparada con la realidad, desde mi punto de vista hay mucho más”, comentó.

Señaló que esto puede ser un indicador de que la ciudadanía se realiza la prueba de Covid-19 en laboratorios privados y es por esto que no se dan a conocer estos casos de manera oficial, y si no se tiene conocimiento de ello por eso no incrementan las cifras.

Mencionó que los habitantes del municipio señalan que los casos de Covid-19 son altos, y por ello existe el miedo de resultar contagiados, algo que no muestran las cifras oficiales que emite la Secretaría de Salud.

En este punto mencionó que respecto a la última actividad turística que se realizó en el Campo de Girasoles, y desde luego que la afluencia de turistas dejó un incremento considerable en los casos de Covid-19, no obstante, hasta el momento esto no se ha visto en las estadísticas oficiales.

Misma situación que se efectúa en el mes de diciembre, cuando se realizaron fiestas para jóvenes, y este sector de la población mocoritense indicó que durante estos festejos se registraron altos casos, mismos que no se contabilizaron en las estadísticas del municipio.

Aprovechó para mencionar que la actividad de los girasoles es de gran importancia para el municipio, sin embargo, dejó grandes contagios que asegura no se encuentran contabilizados, y por ello es necesario que se dé a conocer la realidad.