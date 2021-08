Ciudadanía de El Ébano, Angostura acusa omisión de Protección Civil en reporte de abejas

Angostura, Sinaloa.- Más de cinco meses lidiando con abejas es como han estado pasando algunos de los habitantes de la comunidad de El Ébano, Angostura de los cual se quejaron por falta de atención por parte de las autoridades competentes.

El señor José María Peñuelas Gálvez, quien es la principal persona afectada dio a conocer que ya han sido demasiado los reportes que le ha hecho a Protección Civil sin obtener respuesta alguna, situación que ha provocado que las abejas ya lo hayan picado, así como a otras personas que pasan por el lugar ya que se encuentran a simple vista.

Me siento molesto porque las personas de aquí de alrededor se molestan conmigo porque creen que no aviso, pero sí lo hago y no me hacen caso”.