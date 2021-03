Ciudadano solicita carretera recta a Angostura ante la gran cantidad muertes

Angostura, Sinaloa.- La carretera Guamúchil a Angostura es un camino de cruces desde la primera curva frente a una empresa refresquera hasta la cabecera Municipal. Ante el riesgo latente de sufrir un accidente en las ocho curvas, el ciudadano José Luis Castro Juárez, entregó una petición por escrito a los integrantes del cabildo del Ayuntamiento de Angostura, para evitar más muertes.

En su exposición ante cabildo, el angosturense distinguido por ser un ciudadano participativo, relató punto por punto la lista de peticiones. Entre las que se encuentra la importancia de realizar una obra carretera en dirección recta, evitando curvas.

Comentó que “en la curva del Tepeyac hay un trazo carretero que donó el Ejido Capomos”. Lo que podría ser utilizado por las autoridades para impulsar en un futuro la obra solicitada.

Con notable preocupación por los “29 riesgos detectados en el tramo carretero desde la empresa refresquera hasta la entrada a la cabecera de Angostura”, Castro Juárez exhortó a las autoridades a analizar, revisar y dar respuesta a su petición para evitar futuras tragedias.

Con esta petición suman tres las solicitudes realizadas por José Luis Castro Juárez ante el Cabildo del Ayuntamiento de Angostura.

La primera fue hace meses: que cada Ejido del municipio construya su panteoncito porque el panteón de la Sindicatura de Alhuey ya está saturado. “Ya no caben, se están comprando predios agrícolas para sembrar muertos y eso no va “, señaló.

La segunda fue que se formará una nueva sindicatura que abarque aquellos más de 10 ejidos que cuentan con un comisario. Pero que están a la deriva políticamente y requieren la figura de un Síndico Municipal.

“No sé si no analizan las peticiones o no les interesan, pero lo no le han dado solución porque ninguna ha tenido respuesta”, evidenció el ciudadano.