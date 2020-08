Ciudadanos de Salvador Alvarado dispuestos a aplicarse la vacuna contra el COVID

Guamúchil, Sinaloa.- Por prevención, la mayoría de los ciudadanos consultados en Salvador Alvarado están dispuestos a aplicarse la vacuna contra el COVID-19 cuando llegue a Sinaloa. Esto fue lo que respondieron en el sondeo realizado.

A pesar de la incredulidad que permea en un sector de la población de Salvador Alvarado, la mayoría de las respuestas le dieron el visto bueno al anuncio que hizo el gobernador del estado sobre comprar la vacuna para su aplicación gratuita en la población. Cabe mencionar que la mayoría de los ciudadanos que aprueban la vacuna son personas en edad adulta del sexo masculino y coincidieron en que primero se debe priorizar la salud, ya que el riesgo sigue presente.

El ciudadano Manuel de Jesús García Osuna respondió que sí se la pondría, porque primero que nada nadie está exento de contagiarse, y manifestó no tener miedo de su aplicación como lo ha escuchado en comentarios de otros ciudadanos. El adulto de la tercera edad, Claudio Armenta, se mostró a favor de su aplicación, pero dijo que obviamente se la aplicaría cuando ya se haya comprobado su efectividad en la población.

“Es mejor prevenir”, es el principal motivo por el cual el comerciante local, José Luis López Vargas, se la aplicaría. Comentó que al igual que ocurrió con la promoción de la vacuna de la influenza, probablemente haya renuencia de un sector de la sociedad a aplicársela debido a “la incredulidad que existe”, opinó.

Es importante poner en contexto el tema a partir de que el Gobierno del Estado de Sinaloa anunciara la creación de un fideicomiso para la compra de vacunas. El anuncio tuvo eco más allá de la prensa estatal y destacó en medios nacionales, al ser uno de los primeros gobernadores en comprometerse en la distribución gratuita de las dosis.

El estado se prepara para la posible llegada de la vacuna, aunque hasta el momento no se puede afirmar de fechas tentativas de su compra. El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, informó que se creará un fideicomiso de 50 millones de pesos para la compra de vacunas, que se aplicarán de manera gratuita. La mayoría de los entrevistados reaccionó de manera favorable, pero quienes se manifestaron en contra esto fue lo que respondieron.

Del total de los entrevistados en el sondeo solamente dos ciudadanos manifestaron su renuencia a aplicarse la vacuna, “por temor” a no saber si funcionará. El empleado Omar López dijo rotundamente que no, expresando su negativa moviendo su cabeza, “no me la pondría”. ¿Cuál es el motivo?, se le preguntó, a lo que respondió que en parte era por temor a no saber si servirá. El señor Javier Sandoval dijo que no se la pondría porque puede generar efectos secundarios en el organismo.