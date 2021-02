Ciudadanos de Salvador Alvarado en desacuerdo de hacer campañas políticas este 2021

Guamúchil, Sinaloa.- Este año electoral 2021 ha despertado algunas inconformidades en la ciudadanía en Salvador Alvarado, especialmente el hecho de que las campañas políticas siguen en pie y los actores políticos tendrán la oportunidad de intentar convencer a la población de que les cedan el voto para ganar diferentes puestos públicos.

Esta molestia se debe que desde el inicio de la pandemia hasta la fecha los gobiernos de diferentes niveles han cancelado y prohibido algunas actividades, mientras que las campañas seguirán su curso.

El señor Aldo López Gerardo expresó que es injusto hacer campañas y dijo que es inexplicable que cancelen el deporte y otras actividades que no dañan a la salud, sino al contrario, ayudan a mejorar. “No sé cómo es que pueden seguir adelante con este tema de las campañas. No nos traen beneficios. Los políticos solamente nos visitan en estas fechas, cuando ocupan de uno, del pueblo, pero cuando uno los necesita le dan la espalda”, comentó.

Por su parte, la joven Fernanda Osuna Liera señaló que es parte de la elección de un nuevo gobierno y que por lo tanto esta actividad no la pueden cancelar, pero aún así reprobó que en estas circunstancias de pandemia no se haya cancelado, ya que ella considera que este virus es un motivo muy grande para haber suspendido las campañas o por lo menos que estas se realizaran de manera virtual como se vio en algunos festejos de los ciudadanos en general.

“Creo más que nada que se deben de extremar las medidas de sanidad y acatar las indicaciones que da el sector salud. Los ciudadanos no deberíamos de salir a cosas innecesarias y las campañas se van a hacer sí o sí, y no podemos evitarlo, así que la única opción es resguardarnos. Aunque no estoy de acuerdo con las campas en este momento, no puedo hacer nada para evitarlas”, comentó.

Por último, la señora Oralia Inzunza Aragón, pensativa dijo que hacer campañas políticas en estos tiempos es una falta de respeto hacia la sociedad, porque por casi un año los gobiernos estuvieron dando indicaciones de no salir y de resguardarse, para que ahora que los actores políticos necesitan de un voto el viento se lleve las palabras de prevención que habían dicho.