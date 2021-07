Ciudadanos de Salvador Alvarado están inconformes por aumento al transporte público

Guamúchil, Sinaloa.- El pasado sábado 17 de julio la tarifa del pasaje de los transportes urbanos en todo el estado de Sinaloa tuvo un incremento de 50 centavos, lo que terminó por afectar en cierta medida la economía de una gran población, ya que muchas personas requieren de este servicio porque lo utilizan como medio de transporte de manera diaria para poder llegar a sus empleos.

Esta situación ha provocado la molestia de algunos ciudadanos en este municipio de Salvador Alvarado. La señora Hilda Corrales se encontraba esperando el transporte urbano para poder llegar a su hogar y expresó sentirse molesta e impotente de no poder hacer nada ante este incremento.

Aseguró que para muchos esto no significa nada, pero para ella sí porque trabaja al día en una tienda de ropa y es poco lo que gana. Agregó que casi le queda todo en los camiones.

“Si ya se me hacía mucho pagar 11 pesos, a veces me esperaba al camión que cobra menos porque no me alcanza y ahora salieron con este aumento, y lo peor es que me enteré ya que me iba a subir, si no hubiera traído dinero no sé que hubiera hecho”, expresó.

Por su parte, el señor Víctor Alfredo Serrano dijo no estar conforme con esta situación porque todo tiene aumento menos el salario, incluso mencionó el aumento a la tortilla.

“Todo sube, el camión ya está en 11.30 pesos, todo está bien caro, ya no alcanza el dinero, hasta las tortillas subieron 2 pesos”, expresó molesto.

Comentó que mal se están acostumbrando a una tarifa para cuando la suben y que en poco tiempo solo trabajarán para pagar los camiones.

Antonio Salazar, un alvaradense que esperaba el camión de la colonia La Gloria, dijo que no sirve de nada enojarse por el incremento porque eso no hará que cambie algo, pero resaltó el hecho de que el transporte público está en pésimas condiciones.

Por último, Jaime López López se encontraba esperando el camión de la ruta Militar-San Pedro y afirmó que las unidades urbanas se encuentran en muy mal estado y que brindan un mal aspecto, por lo que el precio que cobran se le hace muy elevado y más aún ahora que aumentaron 50 centavos.

“No sé porque le subieron 50 centavos más a la tarifa del camión cuando hay algunos camiones que están en muy mal estado. Primero deberían de mejorar el servicio y después se pudiera hablar del aumento, pero ellos lo hacen al revés, primero le suben el precio y después ven si arreglan o no el camión, lo que les importa es cobrar”.

