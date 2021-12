Ciudadanos de Salvador Alvarado respaldan que no se permita la venta de pirotecnia

Guamúchil, Sinaloa.- Como manera preventiva fue que autoridades municipales acatando indicaciones del Gobierno del Estado, prohibieron la venta de pirotecnia y la ciudadanía de Salvador Alvarado manifiesta su respaldo ante esta medida, ya que mencionaron que la pólvora es demasiada riesgosa para todos y ni se diga para los animalitos. A través de un sondeo se pudo lograr que los alvaradenses, como se mencionaba anteriormente, respaldan la prohibición de la venta de estos productos peligrosos.

Asimismo, la ciudadana Julia Inzunza Verdugo, expuso que ha sido una decisión bien tomada, donde expresó que ojalá sí sea respetada por el bien de todos, debido a que ha escuchado algunas detonaciones que llegan a ser inquietas.

“Se me hace tan bien que no se permita la venta de estos artículos porque bien sabemos que son muy peligrosos y no está de más tomar las precauciones como siempre se deberían de hacer. Ahorita están prohibidos, pero yo tengo días escuchando como los truenan, a los jóvenes y niños de ahora se les hace muy fácil o creen que nada puede pasar, pero están bien equivocados, Dios guarde pase una desgracia”, fueron las palabras de la señora, quien como ella, se contó con más opiniones.

Por su parte, Dania Serrano Parra, en el mismo sentido manifestó que es muy importante que toda la ciudadanía acate las indicaciones y no anden consiguiendo por otro lado cohetes para prevenir que haya consecuencias lamentables, ya que en muchas ocasiones en un abrir y cerrar de ojos pasan accidentes. “Sin duda alguna es mejor celebrarlo sin pirotecnia y así no arriesgar la integridad de los mismos niños ni de quienes estén en el lugar, ni de los mismos animales como perros y gatos, que ellos sufren mucho cuando prenden cohetes”, mencionó.

Añadió que las autoridades deben estar en constante vigilancia para evitar que vendan, como coloquialmente se dice por debajo del agua. Para finalizar, Agustín Mendoza, compartió algunas experiencias personales en las que su integridad física o la de sus familiares se ha puesto en peligro a causa de los cohetes, llegando a ser víctima de quemaduras. Cabe mencionar que la pólvora puede ocasionar graves accidentes donde las personas pueden llegar hasta perder algunas extremidades por su uso.