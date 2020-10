Ciudadanos de la Región del Évora realizan visita fugaz en panteones

Guamúchil, Sinaloa.- Como hoy, mañana y pasado dentro de las celebraciones del Día de Muertos todos los panteones de la región del Évora permanecerán cerrados al público en general, como una medida preventiva para evitar aglomeraciones y riesgos de contagios de COVID-19, ayer muchos ciudadanos aprovecharon el transcurso del día para acompañar a sus fieles difuntos, pero solamente estuvieron en las capillas correspondientes unas cuantas horas.

Sin duda alguna esta tradicional celebración de Día de Muertos 2020 fue completamente atípica, por la contingencia que se está viviendo, ya que a decir de las autoridades municipales, las personas tienen prohibido hacer esas fiestas que año con año se venían dando, incluso en ocasiones hasta música de diferentes géneros se podía escuchar con facilidad. Hoy la algarabía de los vivos ha pasado a segundo término, pues lo que realmente importa es cuidar la salud.

De cierta manera el cierre de panteones, decisión tomada por el Sector Salud y respaldada por los alcaldes Jesús Guillermo Galindo Castro (Mocorito), Pier Angely Camacho de Ortiz (Salvador Alvarado) y Aglaeé Montoya Martínez (Angostura) ha generado opiniones encontradas en la sociedad, debido a que aquí no se pueden dar tumultos en los camposantos pero en los estadios deportivos de Sinaloa sí está permitido la asistencia de miles de aficionados.

Para conocer a detalle el cómo la ciudadanía estaba celebrando el Día de los Fieles Difuntos, así como también su sentir ante esta medida tomada, personal de esta casa editorial realizó un recorrido por los principales panteones de los tres municipios.

“Cada año que se presta la oportunidad vengo al Panteón Municipal Reforma, aquí en el Pueblo Mágico de Mocorito, donde están sepultados mis padres y más familiares.

Desafortunadamente estamos viviendo estos tiempos tan difíciles que se han presentado, los cuales han obligado a que las autoridades hagan cambios en el día de la celebración, y pues hoy viernes (ayer) tuvimos que acompañar a nuestros seres queridos totalmente fuera de lo normal, que el día 2 de noviembre, cuando nosotros todo el tiempo veníamos, pero no nos queda de otra más que acatar las disposiciones que están dando por el bien de la salud de todos, y por eso hay que respetar lo que nos están pidiendo.

Poca aglomeración se observó en los camposantos. / Fotografía: Noé Mascareño EL DEBATE

Sí siento tristeza el que no se pueda acudir al panteón en el pleno Día de Muertos, que es el 2, pero tampoco nos vamos a poner en contra de la situación que se está viviendo, porque si cambiaron la fecha fue para protegernos, y desde mi punto de vista considero que sí fue una buena medida el cierre de panteones, porque habemos personas que no respetamos la sana distancia, mucho menos portamos el cubrebocas.

Si todos respetáramos los protocolos de sanidad seguro otra cosa fuera. Todos debemos de poner un poquito de nuestro granito de arena, tanto para acabar con esta pandemia, como en la limpieza del panteón, el gobierno hace su trabajo y nosotros debemos hacer lo que nos corresponde”, resalta Emiliano López Leyva.

Por su parte, el señor Rogelio Rochín manifestó: “Esto es un poco incongruente por parte de las autoridades, ya que sí permiten la entrada a estadios pero ordenan cerrar panteones, entonces dónde dejan a los comerciantes de flores, son dos días solamente los que activan el comercio, lo ideal hubiera sido haber puesto a una persona en la puerta de entrada y que ella ponga gel antibacterial y exija el uso del cubrebocas a todo aquél que entre al panteón, además de resaltarles que solo pueden estar determinado tiempo y luego van para afuera.

La gente que se esforzó en comprar flores para la venta va a tener que poner bolsa, porque estas fechas tan importantes van a estar cerrados los camposantos, eso no me parece justo”, asegura.

Bertha Soberanes, habitante de Angostura, detalla que tenía alrededor de 18 años consecutivos visitando la tumba de sus padres, ubicada en el panteón de la sindicatura de Alhuey, todos los 2 de noviembre, pero hoy (ayer) tuvo que adelantarse a la fecha a raíz de la contingencia que se está presentando y del anuncio del cierre los días 31, 1, y 2.

“Considero que la ciudadanía tiene que asimilar la pandemia que hay y que no se puede realizar el tradicional 2 de noviembre como se acostumbraba.

La pandemia hizo un Día de Muertos muy diferente. / Fotografía: Noé Mascareño EL DEBATE

Imagino que fue lo mejor que pudieron haber hecho las autoridades para evitar las aglomeraciones, muestra de ello es que ahorita no hay tanta gente, quizá también porque es día laboral y por la mañana, a lo mejor en la tarde ya repuntan las visitas, pero lo que es un hecho es que no habrá aglomeraciones como antes se hacían y que duraban todo el día, hoy uno viene un ratito, pone sus veladoras, las flores, coronas, se está un tiempo prudente y vuelta para atrás.

Cosa que el mero día 2 no sucedía, ahí había miles de gentes reunidas y por muchas horas, incluso la visita al ser querido muchos la convertían en una verdadera fiesta, con música de banda o chirrines, carnes asadas y más cosas, sin nada de cuidado. Este año como que las autoridades municipales de Angostura se relajaron y no limpiaron el panteón a diferencia de otros años, donde sí lo hacían, en estas fechas todo estaba limpio. Nosotros vinimos desde Tijuana y consideramos que no limpiaron porque no iba a haber ganancias con las fiestas que antes se hacían en pleno panteón.

Creemos que en realidad sí fue una buena medida el cerrar los panteones, porque se está pensando en los vivos, en cuidar su salud, en los muertos ya qué”, citó.

Cabe resaltar que algunos ciudadanos, ante el temor de sufrir robo en sus arreglos florales, especialmente en los artificiales, fijaron bien sus bases con cemento. Es un hecho que la gente tiene días acudiendo a los panteones de forma paulatina, eso se puede constatar debido a las flores y coronas que tienen las tumbas.