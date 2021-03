Ciudadanos de la colonia Unidad Nacional de Guamúchil no aguantan el polvo

Guamúchil, Sinaloa.- No hay queja más común en los vecinos de la colonia Unidad Nacional de Guamúchil que la afectación por el polvo en las calles empedradas, pero la pipa de agua hace mucho que no la ven pasar por la calle Argentina.

No es la falta de agua potable ni el mal servicio de drenaje, fallas en el alumbrado público o la falta de recolección de basura lo que les aqueja a los vecinos de la popular colonia, sino el insoportable polvo que los afecta a todas horas. La gente respira, come y vive entre el polvo.

En el recorrido por la calle principal, la calle Argentina, y entre las calles Jalisco y Nayarit, se pudo conocer la necesidad que tiene la ciudadanía de este sector. Como el vecino Jairo Inzunza Castro, que padece el polvo a todas horas, y no tanto por los carros, sino por los camiones, dijo, ya que por el acceso a la colonia es ruta del transporte urbano.

Los vecinos consultados por la calle Argentina aseguran que hace mucho que no ven pasar a la pipa de agua para que se les dé una regada a las calles de la Unidad Nacional, porque por un lado, no pueden regar, ya que son merecedores de multa, y por otro, no les riegan. La petición al municipio es que de perdida se les atienda de vez en cuando con el servicio de regado.

Entre los servicios mejor calificados se encuentra la recolección de basura. Del resto, no se comentaron problemas en el funcionamiento. Sobre las condiciones de las calles, se informó que hace meses que se rasparon de parte del Ayuntamiento de Salvador Alvarado.

