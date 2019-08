Ciudadanos reconocen poco la labor que hacen los bomberos

Guamúchil, Sinaloa.- Aunque muchas personas no sepan exactamente todos los tipos de trabajos que realizan los bomberos, es una labor digna de reconocerse y que tiene poco reconocimiento a pesar que de ellos también dependen en muchas ocasiones las vidas de personas que se encuentran en riesgo. Es por ello que EL DEBATE se dio a la tarea de realizar un ejercicio para saber si la ciudadanía es consciente de todo el campo de acción que abarca el trabajo de un bombero y si son reconocidos como ellos lo merecen, pues no solamente salvan vidas, sino que para hacerlo llegan incluso a exponer la suya.

Entre los servicios que prestan los elementos que pertenecen a algún Cuerpo de Bomberos se encuentran el prestar apoyo a personas lesionadas en un accidente vial, apagar incendios, ya sea en casa habitación, de vehículo, de basura, forestales, comercios y todo tipo de siniestros que se puedan originar y representan un riesgo; también apoyan en caso de contingencias como inundaciones, en estos casos coordinados con Protección Civil y Seguridad Pública, además de resguardar eventos públicos para evitar que se registren incidentes, actúan tanto en tierra como en agua, así como un sinfín de actividades más.

En este sentido, el 70 por ciento de quienes participaron en la encuesta señalaron que sí tienen conocimiento de las actividades y labores que desempeña el personal en un Cuerpo de Bomberos, mientras que el resto manifestó desconocer esta información.

Por otra parte, aunque diariamente se registran una gran cantidad de percances en los que se requiere la ayuda de los bomberos, el 66.31 por ciento de los encuestados manifestó no haber requerido nunca de sus servicios, no así el 34.69 por ciento restante, quienes dijeron sí haberlos necesitado al menos en una ocasión.

Gráfica de EL DEBATE

La situación financiera para estas corporaciones de socorro no es fácil, pues en ocasiones no cuentan con los recursos para pagarle al personal o las reparaciones de sus unidades, por lo que recurren a las colectas como una forma de obtener los recursos que requieren, y es aquí donde entra el apoyo de la sociedad. En este sentido, el 94.95 por ciento de los participantes en la encuesta dijo haber cooperado con los “tragahumo” en las colectas y una mínima parte no lo ha hecho. El trabajo de un bombero no es fácil y deben contar con una preparación muy estricta para poder desempeñar sus labores en campo, pues un error puede costar una vida, por lo que constantemente están preparándose para ello, y al respecto, el 66 por ciento de los encuestados calificó el trabajo de estos héroes anónimos como excelente, mientras que el 21 por ciento dijo que su labor es muy buena, un 7 por ciento lo calificó solo como bueno y el 6 por ciento regular.

Respecto al agradecimiento de la gente, el comandante de Bomberos Mocorito, Valentín Alapizco Arce, comenta que como miembros de la corporación no están acostumbrados a que les den las gracias; “sentimos muy raro cuando alguien nos da las gracias después de un servicio, pero se siente muy bonito cuando lo hacen, que una persona vuelva y te diga ‘gracias, tú me salvaste’, ‘gracias, tú me ayudaste en un accidente’, es lo mejor”, señala, y agrega que este trabajo es una forma de pagarle algo a la sociedad, donde cada uno da algo de sí mismo que después se regresa como una gran satisfacción.

En este sentido, la mayoría de los encuestados cree que el trabajo del bombero es poco reconocido, con un 39 por ciento; mientras que el 6 por ciento piensa que no se les reconoce. Asimismo, un 11 por ciento piensa que es reconocido y el 26 por ciento opina que es regular el mérito que reciben por la sociedad; mientras tanto, solo el 18 por ciento cree que su labor es muy reconocida.