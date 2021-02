Claudio López Camacho busca de nuevo ser candidato de Morena a la alcaldía de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Claudio López Camacho, actual regidor de Morena en el Ayuntamiento de Mocorito, afirma que va con todo por la candidatura de su partido para la alcaldía del Pueblo Mágico, al llevar a cabo su registro oficial como precandidato.

El aspirante, en conferencia de prensa, detalló que en días pasados luchó contra el COVID-19 y la neumonía atípica y pasó momentos muy complicados, pero hoy que gracias a Dios ya está más recuperado, pues así lo dictaminan sus estudios médicos, tiene buenos ánimos como para levantar la mano y ser tomado en cuenta por su partido.

Claudio López Camacho afirma que independientemente de lo que suceda días más adelante él va seguir trabajando fuertemente en beneficio de la sociedad y la ciudadanía desde la trinchera que sea.

“Me preocupa que mujeres y jóvenes no se han registrado para participar en la designación interna del candidato de Morena, ya que la convocatoria emitida es abierta, ciudadana. Yo lo invito a que lo hagan, pues tienen hasta el domingo para hacerlo, que aprovechen la oportunidad que se les está brindando”, expresó.

Sin duda, en la zona sur de Mocorito hay una gran deuda histórica por parte de los presidentes municipales, ya que no toman en cuenta a la ciudadanía”.

El actual candidato dijo que por todo el fuerte trabajo que ha venido realizando por muchos años a favor de Morena, cree que tiene la gran oportunidad y confía que cuando se analicen los documentos él será el que tenga mejor perfil para contender.

“Yo sí me siento con derechos porque hace tres años trabajamos fuertes en la campaña de Morena y logramos que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia de la República y nosotros no éramos bien vistos pero hoy las cosas son diferentes y ahora que hemos avanzado en gran medida salen todos los delegados de otras instituciones a queremos quitar la oportunidad y eso no se vale, ahora resulta que todos son morenitas cuando en el proceso anterior nos dejaron solos y aún así sacamos más de 5 mil votos ante dos candidatos que tenían todo el poder”, agregó López Camacho.

Asimismo, confirmó que ha cumplido con el primer requisito de la convocatoria que es el preregistro para llegar al siguiente paso que será que el partido dé el dictamen de quién será el candidato oficial para la presidencia de Mocorito.

“Yo siento que hay piso parejo y eso nos da mucha confianza y esperanzas de lograr la candidatura”, manifiesta el aspirante, Claudio López Camacho.

