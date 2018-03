Claudio López Camacho deja el PRI para irse a Morena 

Mocorito, Sinaloa.- Los movimientos y cambios en los partidos políticos siguen a su máximo esplendor, en esta ocasión fue el ex diputado local en Mocorito Claudio López Camacho quien abandonó las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se enfiló a Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

De las palabras del ex diputado, comentó que ya había platicado con los representantes estatales del PRI en Sinaloa, dejando en claro que si no era tomado en cuenta para el proceso electoral de este año, el estaría dispuesto a escuchar propuestas de otros partidos políticos.

"Yo lo comenté en la anterior rueda de prensa, si no me dan la oportunidad de llegar hoy, buscaré y escucharé otras opiniones y otros espacios. Agradezco que después de haber tocado las puertas en Morena me dieran la oportunidad, el único proyecto es sumarnos para que Andres Manuel López Obrador gane".

Claudio López Camacho comentó que de manera oficial se separa del PRI en Mocorito y se suma a Morena para los comicios electorales que se llevarán a cabo el primero de julio del presente año. Comentó que de esta manera está renunciando a más de 30 años de gestión y trabajo en el tricolor. Indica que de acuerdo con los últimos trabajos y el padrón que maneja, el se va a Morena junto con un aproximado de mil personas.

"Traemos un padrón en nuestra estructura de mucho tiempo con un aproximado de mil gentes, creo que Morena como todos los partidos tienen procesos internos del partido, yo creo que lo importante es que nos sumemos para fortalecer el proyecto de nación y luego veríamos los procesos internos del partido haber si podemos tener una oportunidad. Como político siempre he aspirado a ser candidato y mantenerme en las boletas electorales."

Mencionó que si aspira a la presidencia municipal, sin embargo reconoció que de no ser beneficiado, la separación del PRI es irrevocable, estarán con Morena. Por último explicó que el mensaje para las otras coaliciones es que trabajen con sus ideologías, haciendo lo mejor para el beneficio del ciudadano.