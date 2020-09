Claudio López está seguro a que será el candidato a presidente de Mocorito por Morena

Mocorito, Sinaloa.- Con aspiraciones a ser el candidato a la presidencia por Morena en el municipio de Mocorito, el regidor Claudio López Camacho señaló que él cuenta con un 80 por ciento de posibilidades de que esto pase.

“Claro que aspiro a ser presidente municipal y ojalá que se me dé la oportunidad, para lograr esta lucha que he tenido de siempre en diferentes espacios de la política. Yo considero que tengo un 80 por ciento de posibilidades de ser el candidato por Morena, porque no hay cuadros, si hay cosas del partido yo las muevo, si hay cosas de regiduría yo las muevo, si hay encuestas me las mandan a mí, soy la figura más representativa, son quien declara en nombre de Morena, entonces yo pienso que las posibilidades son de un 80 por ciento”.

Afirmó que todas las cuestiones del municipio recaen en él, y agregó que el partido es nuevo y no hay personas que puedan decir que tienen muchos años dentro, y que una cosa es decir que son fieles a Andrés Manuel López Obrador y otra que sean de izquierda. Afirmó que en el reciente partido están buscando estructuras y creando figuras.