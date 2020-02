Claudio López no piensa regresar a la regiduría

Mocorito, Sinaloa.- Negado a regresar nuevamente al cabildo se encuentra Claudio López Camacho, quien pidió una licencia de manera indefinida para dejar su cargo como regidor y lanzarse como dirigente del SNTE 53, pero le han puesto algunas barreras que le impiden ejercer como tal.

López Camacho señaló que el hecho de ser aspirante a dirigir la Sección 53 no es nada fácil. “A la regiduría, ni pensarlo que voy a regresar”, dijo.

Señaló que tiene las cosas muy claras y que sabe lo que realmente quiere. “Eso me quedó muy claro, cuando decidí intentarlo. Mi liderazgo en mi trabajo me ha dado un posicionamiento en el estado de Sinaloa y sé que voy a tener trabas en el camino”, citó.

Señaló que una las trabas era que si seguía siendo regidor este sería un requisito en contra. Por tal motivo pidió licencia indefinida. Detalló que precisamente cuando sale el reglamento para convocar, en él dice que no deben desempeñar función de elección popular.

“Yo este candado ya lo brinqué, pero me queda otro candado del cual es, que si no he pertenecido a un comité ejecutivo seccional no puedo aspirar, es decir, que si no he estado nunca aquí en el comité que dirigen los maestros de la Sección 53, pues no puedo aspirar”, dijo López Camacho.

Esta situación molesta mucho a Claudio López, debido a que existe un artículo constitucional que explica que todos los ciudadanos mexicanos tienen derecho a votar y ser votados, por lo que él asegura que en este caso le están quitando ese derecho a él y a muchos otros mexicanos en el país.

Señaló que además de que hay una gran inconformidad y una gran presión nacional para tumbar este candado.

Afirmó que si intentan y convocan a una sección de cualquier estado, harán una fuerza en todo el país y tratarán de impedir que se haga una elección con este reglamento que es totalmente antidemocrático y que no da oportunidad a todos los maestros de participar.