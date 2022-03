Coades buscará eliminar incremento del 100% al predial rústico en Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Acuacultores sostendrán una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, este miércoles, en donde le expondrán su desacuerdo en el incremento del Impuesto Predial Rústico, pues fue de 100 por ciento, lo que desaprueban en su totalidad.

Además propusieron la creación de una unidad especializada para garantizar la seguridad en las granjas y que el 100 por ciento del dinero captado a través del predial rústico por el sector, sea invertido en su beneficio.

Predial

Carlos Urías Espinoza, presidente de la Confederación de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa informó que en el tema del predial rústico, logaron un acuerdo con el alcalde Martín Ahumada Quintero.

“Acabamos de llegar a un acuerdo con el alcalde, donde el recurso que se captura en el Impuesto Predial Rústico por la acuacultura se va a usar aplicándolo apegados a la ley, pero en el sector acuícola para que generemos desarrollo y las condiciones para que las ganjes puedan tener facilidades para la movilización de sus productos y accesos, caminos y puentes es lo que requerimos para el acceso a granjas.”

En ese mismo tema, Urías Espinoza comentó que este miércoles tocarán el tema del incremento en el predial rústico con el gobernador, pues de pagar 350 pesos por tonelada, ahora se les inncrementó a 700, lo que rechazan.

“De principio no estamos de acuerdo; nuestra postura inicial es que así se quede y que vayamos planeando, no estamos cerrados a contribuir, pero dado a que no hemos tenido respuesta, lo platearemos con el gobernador, porque incrementar el 100 por ciento un impuesto no es normal y no es tan fácil y la ley prevé que debió de haber una consulta con el sector que no se hizo.”

Detalló que en Guasave se tienen más de 22 mil hectáreas de granjas, representando la mayoría a nivel estado y aportando un promedio de 5 millones de pesos en el Impuesto Predial Rústico.

Sin embargo, el productor resaltó que la importancia de la acuacultura va más allá de su aportación en el tema del predial, pues también generan muchos empleos.

“La importancia de la acuacultura no es lo que paga del predial, es los empleos que generamos y la generación de riqueza, a nivel estado estamos generando arriba de 10 mil millones de pesos y a nivel Guasave estamos generando 4 mil millones; estamos en crecimiento, hasta ahorita ha tenido ritmo de crecimiento superiores al 10 por ciento.”

Robos

Otro de los temas que preocupa fuertemente al sector son los robos, pues han ido en incremento, por lo que proponen la creación de una unidad especializada para garantizar la seguridad en las granjas.

“Hemos tenido mucho robo en las granjas que ha ido en incremento en los último años y nos preocupa, y estamos proponiéndole la creación de la unidad especializada que nos permita contener al menos y disminuir lo que es el robo en granjas.”

Urías Espinoza explicó que hay granjas en las que se pierden de 5 a 10 toneladas cada temporada en robos.

Indicó que todos han buscado la forma de tener vigilante, con el mismo personal e incluso contratando a empresas, pero no se ha logrado bajar el índice de robos y no es algo que les ha resultado.

“Todos nosotros hemos subido vigilancia, pero con nuestros propios empleados; vigilancia sí se ha contratado, pero no hemos contenido, eso la verdad no ha sido una estrategia muy funcional porque las superfcies son muy grandes y además en las granjas no hay iluminación, por lo que es más difícil aún.

Lo que propusieron es la creación de la unidad especializada, por parte de lnidaa Secretaría de Seguridad Ciudadana. “En esta parte lo que proponemos es la creación de la unidad especializada por parte de la Policía, que pueda ir combatiendo el asunto de los robos.”