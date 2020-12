Cobaes de la Región del Évora no registran deserción escolar ante la pandemia

Guamúchil, Sinaloa.- Pese a que no se está libre y existe el temor de que se llegue a presentar la deserción escolar en los Cobaes de la Región del Évora a consecuencia de que los alumnos reciben sus clases a través de la tecnología, hasta la fecha afortunadamente no se ha presentado ni un solo caso de esta situación, informó Gilberto Ojeda Camacho, coordinador ejecutivo de la Zona 03, quien expresó que esto es gracias al buen desempeño que han venido ejerciendo la planta docente, tanto como alumnos y padres de familia, quienes siempre han estado al tanto de la institución.

“Estamos teniendo toda la atención debida con mecanismos de comunicación entre maestros y alumnos”, citó. De acuerdo con lo señalado, manifestó que el principal objetivo es cuidar a los estudiantes para que la deserción escolar no se presente y sigan recibiendo adecuadamente sus clases en sus hogares, y en caso de llegarse a presentar algún problema se encargan de buscar en hacerles llegar algún material necesario.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Comentó que del 100 por ciento no es seguro que todos terminen, debido a que con lo de la pandemia y que la economía se ha estado viendo afectada, muchos alumnos puedan retirarse.

“Tenemos el riesgo de que algunos alumnos no aguanten ese ritmo de presión y se nos vayan, pero hasta ahorita no hemos tenido deserción escolar, gracias a que estamos muy de la mano con ellos, pero no descartamos la posibilidad de que se nos vayan algunos muchachos”, señaló.

Ojeda Camacho dio a conocer que a comparación del año anterior se tuvo muy baja deserción, ya que del 100 por ciento el 4 o 5 por ciento no culminó con sus estudios. Ante esto, manifestó que fue debido al cambio de domicilio, entre otros factores, sin embargo, no es una situación que se presente mucho en los Cobaes.