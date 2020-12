Cobaes en Sinaloa entrega una oportunidad de vida a los que menos tienen

Guamúchil, Sinaloa.- El propósito no es un aula, no es un pupitre, no es un evento, es entregar a los jóvenes un instrumento real de desarrollo, hoy Cobaes entrega una oportunidad de vida a los que menos tienen, a quienes más la necesitan, afirmó el director general de Colegio de Bachilleres, Sergio Mario Arredondo Salas, al encabezar el encuentro con el personal directivo de los planteles de la Zona 03, ubicados en los municipios de Salvador Alvarado, Angostura, Badiraguato y Mocorito.

“Yo soy producto de la educación pública, entendemos muy bien el valor de la educación, sobre todo para el joven y la niña que viven en una comunidad donde de manera natural las opciones de desarrollo se van acotando y donde su único proceso de salida para transformar su realidad es la educación”.

Acompañado por Mayra Gisela Peñuelas Acuña y Gilberto Ojeda Camacho, coordinadora estatal de EMSAD y coordinador ejecutivo de la Zona 03, respectivamente, el titular de Cobaes señaló que no es fácil mantener un orden y liderazgo en un plantel, destacando el extraordinario papel desempeñado por los directores de los 125 planteles de la institución donde la Dirección General se convierte en un colaborador y apoyo de quienes dan la cara hacia la comunidad.

“Eso es lo que hemos pretendido ser en estos últimos cuatro años, apoyarlos en la responsabilidad última que tiene la institución porque el actor más importante es el director del plantel”.

“Son los directores de plantel quienes conocen con mayor puntualidad la realidad que están atendiendo; quienes concilian todos los días criterios y puntos de vista entre maestros, con alumnos, con el padre de familia y con la comunidad en sí, son los gestores naturales de realidades que muchas veces son complejas, líderes en sus comunidades”, precisó.

Agregó que actualmente se vive un escenario que marca un parteaguas, “un antes y un después, un antes que ya no recogeremos y un después que estamos tratando de reconstruir en función de las capacidades que está teniendo la humanidad”.

En tal sentido, Arredondo Salas dijo que Colegio de Bachilleres ha sido, sin duda, la institución que desarrolló la agenda más original, importante y avanzada en materia de educación media superior en el estado.

“De cara a los jóvenes de Sinaloa, ustedes sostuvieron agendas educativas y culturales, manteniendo sus planteles vivos, abiertos y ordenados como si mañana mismo empezáramos de nuevo, dieron una esperanza al joven que está viviendo una crisis interior y que ha visto transformada su realidad de una manera brutal donde tal vez haya una situación de pérdida”.

Reconoció el respaldo del gobernador, Quirino Ordaz Coppel, de quien dijo siempre ha sido un aliado de la institución llevando certeza laboral a Cobaes, aun en la complejidad de los tiempos actuales, haciendo posible que la operatividad de la institución se mantuviera en beneficio de todos.

“La autoevaluación es una bonita y pertinente tradición en Cobaes, donde siempre estamos observando qué se está haciendo bien, pero sobre todo detectando dónde hay ventanas de oportunidades y dónde necesitamos trabajar con mayor esfuerzo e inteligencia”, subrayó.

De igual forma, Sergio Mario Arredondo expuso que la pandemia obligó a replantear el formato de las reuniones de trabajo del Consejo Consultivo que, anteriormente, consistía en un informe unilateral y que hoy es una conversación en la que se escucha y retroalimenta los resultados que se obtuvieron, así como las mejoras y logros en un ejercicio de rendición de cuentas abierto.