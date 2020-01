Colonia 15 de Julio está en el olvido en seguridad

Guamúchil, Sinaloa.- En la colonia 15 de Julio, de Guamúchil, la señora Clarisa Gámez Gámez hace un llamado a las autoridades correspondientes para que vayan a darles una manita de gato a las calles, como unas cuantas raspaditas, que les hace mucha falta, porque cuentan con muchos baches. Pero principalmente piden a Seguridad Pública que realicen un rondín de vigilancia todos los días, o unas tres veces por semana, pues dicen que no van las patrullas de día, mucho menos de noche.

“Ya ni se sabe, por tanta inseguridad que se está viviendo hoy en día”, comenta Clarisa Gámez.

Uno de los principales problemas con los que cuentan los habitantes es el monte lleno de basura y hierba, ya que los vecinos de esta colonia no alcanzan a limpiar muy seguido y cada vez hay más y más, con lo que llegan animales, como ratas, moscos, culebras, entre otros más, provocando la crianza de las mismas, haciendo que habiten dentro de las casas de los vecinos de esta colonia.

“Los árboles que se encuentran en la colonia, no hay manera de regarlos”, señaló la señora Clarisa, quien pide que se de una vuelta la pipa para regarlos y que no se sequen, ya que la manguera no llega hasta los árboles. “El acarrear agua en cubetas es muy complicado”, mencionó la señora.

Los vecinos de la colonia 15 de Julio, a pesar de lo que hace falta, agradecen por lo bueno que tiene esta colonia, dicen que por el agua potable no batallan en lo absoluto, como tampoco por el drenaje, ya que no tienen ninguna dificultad, ni mucho menos por el alumbrado público, ya que “hasta la mañana duran prendidas”, detalló la vecina de esta colonia.

Todos estos servicios se encuentran en buen estado y están funcionando correctamente, así como también las rutas de los camiones urbanos que pasan constantemente, ayudando así al traslado de los muchachos a las escuelas dentro de la comunidad, quitándoles así un gran peso de encima, como también a los mismos habitantes de otras colonias retiradas y cercanas, como la 12 de Julio y la Zapata, que están a los costados, entre otras más, ayudando así en su traslado.