Colonia de Mocorito se ha vuelto un foco rojo de infección por aguas negras

Mocorito, Sinaloa.- Cada año, en diferentes puntos de la colonia Las Delicias de la cabecera municipal de Mocorito, existen problemas de aguas negras, y hasta la fecha este problema de higiene no ha podido ser solucionado. En esta ocasión, la calle más afectada es la Ignacio Allende.

Miguel Gutiérrez, quien vive en esta colonia a unos metros de donde brotan estas aguas contaminadas, informó que ya ha hecho el reporte tres veces en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado a cargo de Héctor Prado.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

“En la Jmapam me informaron que no había tubería y se requería, porque el drenaje pasa por un arroyo pequeño que con el paso del tiempo fue descubriendo la tubería y cuando el ganado se mete por este lugar la quiebra. Después me pusieron el pretexto de que no había maquinaria. Le dije al de Obras Públicas, Fernando Nájar López, para que echaran tierra y también que hicieran un desagüe para que saliera el agua”.

Aseguró que los de la Junta de Agua fueron, levantaron la alcantarilla grande, le pusieron un tronco de madera, hicieron una zanja para que estuviera entrando el agua y a los días fue personal de Obras Públicas y tiraron tierra en medio de la calle, pero no la distribuyeron.

El vecino de la colonia Las Delicias detalló que desde hace tres meses, aproximadamente, cuentan con este problema, pero que cada año es la misma situación.

Los fétidos olores que emanan de estas aguas negras ya tienen cansados a los vecinos, y aseguran que temen por su salud y por la de los niños, quienes tienen más riesgos.

El señor Miguel Gutiérrez aseguró que se ha convertido en un foco rojo de infección y que hasta la fecha nadie ha hecho nada por solucionarlo.

Reafirmó que el problema es que la tubería está rota debido a que el ganado que pasa por ahí está demasiado pesado y el sistema de tubería no soporta tanto peso.

“Ya no aguantamos los moscos, y esta calle está intransitable, es imposible que alguien logre pasar en carro, menos caminando”.

Expresó que les hace falta trabajar mucho en esta calle porque hay demasiados problemas, y esto sin contar los demás que existen en esa colonia.