Combate a la corrupción promete Miguel Ángulo en arranque de campaña en Angostura

Angostura, Sinaloa.- El candidato de la cuarta transformación por la presidencia municipal de Angostura, Miguel Ángel Ángulo Acosta “Profe Maike”, dio inicio a la campaña electoral con las banderas en alto del partido político Morena, con una promesa central: combatir la corrupción.

En su mensaje dirigido a la población señaló que el municipio de Angostura a pesar de tener muchas riquezas está en el abandono.

“Abandona en que lo han tenido las autoridades de anteriores administraciones emanadas de partidos corruptos. La corrupción es la peor enfermedad que acaba con los pueblos y con el progreso. Es una de las principales cosas que vamos a combatir”.

El candidato se dirigió la población angosturense para exponer las promesas de campaña con las que busca transformar al municipio.

“Ofrecemos al pueblo un gobierno honesto, un gobierno con vergüenza que aplicará los proyectos de la cuarta transformación. No mentir, no robar y no traicionar. Vamos a darle mucho impulso a la educación, a la salud, a la cultura, al deporte”.

Sobre acciones en obras se comprometió a realizar una obra carretera que conecte todos los puntos del municipio Angostura para que los habitantes tener mayor acceso para circular hacia la cabecera y los municipios aledaños.

Por último, se comprometió a regresar a las comunidades el Impuesto Predial Rústico en obras porque son los pueblos los que lo producen.