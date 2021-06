Comerciantes de Guamúchil se quejan por fuertes olores de aguas negras

Guamúchil, Sinaloa.- Cerca de una semana comerciantes ubicados de la calle Agustina Ramírez en la ciudad de Guamúchil, han tenido que soportar los malos olores de aguas negras que se encuentran ubicadas justamente en la esquina de una conocida farmacia.

Al respecto Karla Camacho una de las quejosas y quien trabaja en uno de los establecimientos afectados manifiesta que con las altas temperaturas que se han registrado en estos días, la creciente ola de malos olores se esparce por toda la cuadra llegando a meterse hasta el interior de los establecimientos, lo que ocasiona molestia.

“Ya no soportamos este olor es muy incómodo y no nada más para nosotros su no también para los clientes que vienen”, resaltó la comerciante.

De igual manera, Karla Camacho expuso que esperan pronto autoridades competentes al problema lo solucionen.

Por otro lado, dio a conocer que estas aguas negras también son un foco de infección a lo que le temen poder enfermarse si no se atiende lo antes posible.

