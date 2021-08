Comerciantes del municipio de Angostura resienten el ausentismo por el Covid-19

Angostura, Sinaloa.- Cada día es más notorio cómo el miedo a contagiarse de Covid-19 ha ido haciendo efecto en la ciudadanía de Angostura, y donde se ha percatado de ello es en los comercios, que ha provocado que vaya en aumento el ausentismo de compradores, que a decir de empleados de negocios, es a raíz del incremento de los casos positivos de la pandemia.

Jhocelín Cuadras, empleada de un comercio, dio a conocer que ya se ha comenzado a resentir el ausentismo en los lugares, ya que cada vez más se reportan casos de la enfermedad, y como medida de prevención los habitantes han optado en solamente salir por lo necesario, a como se venía haciendo desde inicios de la pandemia, para evitar resultar contagiado.

“Ya se ve muy poca gente que viene a comprar o a cualquier otra cosa, la verdad yo sí estoy consciente de eso, por esto que estamos viviendo, porque la pandemia no es juego y más vale cuidarse y no salir nada más porque sí, lo único que sí es que siempre decimos es que compren lo local, para que nosotros no nos veamos afectados, porque, así como baja la gente pues también las ventas y nos pega duro a nosotros, y no queremos pasar por eso nuevamente”, mencionó.

Así como la empleada, por otro lado, el comerciante David Valdez argumentó que esta situación ya se avizoraba, pues los contagios van al alza, aunque siempre mantienen las medidas sanitarias y están al pendiente de que la ciudadanía las cumpla.

“Nosotros siempre hemos tomado en cuenta las medidas y no dejar que la gente se aglomere, pero sí hay mucha gente que ya no viene por el mismo miedo que les da poder contagiarse, pero en cualquier otra parte si no se cuidan lo pueden agarrar”, fueron las palabras del comerciante.

En voz de la señora María Angulo, destacó que esta actividad es importante que no pare, porque así muchas personas pueden perder empleo y vérselas difícil por la situación económica, por lo que llaman a protegerse del Covid-19, que día con día ha ido aumentando.

“Pasar por la misma situación de meses atrás no sería bueno para todos, por eso a los clientes les decimos que solamente compren lo que ocupen con todas las medidas y se marchen, o pidan para recoger, para que sea más fácil y rápido, y así, nosotros seguir trabajando y obteniendo ingresos para nuestras familias”.

