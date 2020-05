Comercio en Salvador Alvarado buscará prórroga con la CFE

Guamúchil, Sinaloa.- A pesar de que muchos comercios han tenido que cerrar sus puertas por la contingencia sanitaria y sus ingresos han ido a la baja desde hace casi dos meses, hasta ahora no hay una situación clara por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para establecer algún tipo de convenio o programa que les permita obtener una prórroga en el pago del servicio, el cual es una necesidad básica para cada negocio.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) del Évora, Miguel Antonio Castro Vázquez, señala que van a solicitar que se dé alguna opción a los comerciantes, algo que vaya desde una prórroga hasta un programa para que no se vea afectada la economía de los negocios locales y así poder estar tranquilos con la certidumbre de poder operar y que no les vaya a generar gastos en demasía.

“Ahorita ya debido a esta situación, en un 50 por ciento se encuentra ya cerrado, no sabemos cómo nos vaya a ir las próximas semanas y hasta este momento no ha habido una claridad de parte de la CFE, porque sí ha habido algunos comunicados pero no vemos que se le respalde de alguna manera a los comerciantes”, expresa Castro Vázquez.

Asimismo, manifiesta que los comerciantes son el motor de la economía y para que puedan sobrevivir las pequeñas y medianas empresas requieren ser respaldados en algunos aspectos y las necesidades en cuestión de electricidad son básicas, pero requieren algún programa que les permita operar sin que les cueste demás, principalmente ahora que la temporada de calor comenzó fuerte y los establecimientos necesitan tener las áreas ventiladas.

Te pudiera interesar:

Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 09 de mayo sobre el Covid 19

Que El Debate le llegue a casa a tu mamá, contrátalo aquí sin llamadas

Mario recorrió Culiacán, Sinaloa en busca de atención médica antes de morir