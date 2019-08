Comercio informal supera a las empresas formales

Guamúchil, Sinaloa.- Apesar de que las autoridades han trabajado en la regulación del comercio en la vía pública y de los negocios informales, estos van en aumento en el municipio de Salvador Alvarado.

Se estima en un 60 porciento de los comercios en el municipio Salvador Alvarado, se encuentran en la informalidad, informó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio del Évora, Elena Beltrán Villarreal.

“Si hablamos de informalidad entran todos aquellos puestos que están en banquetas, entran muchos de los que tienen permisos con los ayuntamientos, pero en este caso no me atrevería a informar que son informales ya que nososotros no llevamos una base de datos de todos ellos. Algunos ya son socios de cámara y estamos hablando de tres o cuatro socios que estaban en banquetas y que se hicieron formales, desde el momento de darse de alta y de empezar a pagar una cuota, como parte de este gremio”.

Beltrán Villareal reconoce que debido a la constante vigilancia de parte del SAT, auditorías, obligaciones obrero patronales, seguridad social, infonavit, los comercios formales están más vigilados y los informales siguen trabajando de la misma manera. Los informales están obteniendo más beneficios, están creciendo más que los formales. Por su parte la presidenta de Mujeres Empresarias, Ana Yanci Rubio, comentó que una medida es que al momento de otorgar un permiso, la autoridad debe requerirles un registro ante el SAT. “Puedes ser ambulante pero no informal, se tiene que estar registrado”.

Pero, ¿cómo se puede transitar de lo formal a lo informal? La presidenta del Canaco, expone que si las empresarios buscan ser parte de un proceso de formalidad, pueden acceder a una serie de beneficios como capacitaciones, programas de apoyo de convocatorias gubernamentales y a créditos de financiamiento.

“Tenemos que ser muy claros que hoy día, los empresarios, debido a tanto costo fiscal y costos fijos de la empresa meditan mucho la posibilidad de hacerse formales, aún teniendo conocimiento que esto les trae beneficios. Debido a que estamos en una competencia desleal y hay una falta de compensación por parte del SAT, con una vigilancia constante con diferentes citatorios para constatar que la empresa esté acatando el reglamento”.