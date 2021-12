Comercios de Guamúchil, Sinaloa, cobran vida con las ventas de artículos para Navidad

Sinaloa.- Diciembre se ha considerado como uno de los meses más esperados para todos los comerciantes de Salvador Alvarado, pues la economía se activa un poco más con las diversas compras que realiza la población, ya sea para sus fiestas o por los regalos de Navidad. Mediante un sondeo realizado a comercios de la ciudad de Guamúchil se pudo constatar que se ha registrado un aumento a comparación del año anterior, por la semaforización de color verde.

Juan Pérez, empleado de una tienda de ropa, comentó que esperaba con ansias este mes, donde anhelaba les fuera bien, expuso que les ha ido favorablemente en las ventas, lo que viene a ayudarles considerablemente. “En cuanto se iba llegando diciembre yo esperaba que fuera un mes bueno no solo para mí, sino para todos los demás comerciantes, si comparo las ventas de este año con el del pasado, ya las superé por mucho, y espero siga así todo lo que resta del mes, ya que en meses anteriores no me había ido muy bien que digamos”, fueron sus palabras. Por otro lado, Carmen García manifiesta que en cuestión de dulces y todo para las posadas se ha dado cuenta que ha existido un gran incremento en las ventas, y que sin duda alguna lo que vino a beneficiar mucho fue que se puso en semáforo verde la cuestión de la pandemia y muchas familias y amigos aprovecharon para hacer la reunión que años atrás no habían podido realizar.

“Este año sin duda me ha ido mejor en cuestión de las ventas, ya que son muchísimas las familias o amigos que se reúnen y hacen sus posadas para disfrutar, ya que con este iban a ser dos años que no se podían hacer reuniones con tanta aglomeración”, dijo.

Luis Camacho López coincidió que sin duda alguna el mejor mes del año es diciembre, ya que muchas personas realizan diversas compras para las fiestas decembrinas y eso les ayuda a los comerciantes a aumentar el flujo en sus ventas, y que sin duda alguna este año sí se ha notado cómo más clientes llegan y hacen su consumo, debido que fue de lo que se careció el año anterior por la pandemia.