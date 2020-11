Comercios de Guamúchil bajan la guardia y Protección Civil trabaja sobre las medidas

Guamúchil, Sinaloa.- Buscando siempre cuidar de la salud de la ciudadanía, Protección Civil de Salvador Alvarado ha hecho observaciones a establecimientos comerciales por incumplimiento y recomendación de algunas medidas preventivas.

El titular de la dependencia, Luis Alberto Gastélum Camacho, señaló que algunos comerciantes han disminuido actividades de seguridad, por ello están trabajando arduamente en concientizar a no bajar la guardia y seguir al pie de la letra con las medidas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Destacó que no se han hecho infracciones a los comerciantes que no cumplen debido a que no quieren ser sancionadores, por el hecho de la situación económica por la que se está atravesando.

"Estamos optando por la confianza a los empresarios para que cumplan con las medidas de sanidad, y nosotros hemos revisado comercios y han bajado la guardia, pero lo importante es hacer la difusión de que sigan con las medidas", dijo.

Recalcó que continuamente se les está invitando a seguir aplicando las medidas sanitarias que emite la Secretaría de Salud, ya que éstas están dentro de las actividades de revisión y normativa.

Gastélum Camacho hizo un llamado a continuar con las medidas, debido a que la pandemia todavía sigue en curso y es importante tomar consciencia.