Comercios de Mocorito estarán bajo vigilancia antes, durante y después del 14 de febrero

Mocorito, Sinaloa.- Con el firme objetivo de que acaten las medidas recomendadas y además cumplan con los protocolos sanitarios señalados por el sector Salud, todos los restaurantes y comercios del Pueblo Mágico de Mocorito, estarán bajo vigilancia antes, durante y después del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.

Valentín Alapizco Arce, director de Protección Civil, afirma que ya están en la organización de los operativos dado que la intención es evitar aglomeraciones y cortar la cadena de contagios que se están presentando en el municipio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Deberán seguir los protocolos y no violar la afluencia del 50 por ciento de personas que tienen permitido, pues de ser necesario podrán estar abiertos más del horario normal que manejan para que alcancen a satisfacer la demanda”, dijo el director de Protección Civil.

Expresó que harán operativos de vigilancia, en donde en coordinación con Coepris ya están visitando los negocios para hacerles ver las medidas que deben de cumplir.

“Hasta hoy no se ha especificado algún tipo de sanción para los que no cumplan porque los restauranteros y comerciantes han mostrado mucha disponibilidad y han cooperado en las indicaciones que les hemos dado pero lo analizaremos, ya que estamos en alerta ante el incremento de contagios que se está registrando y no queremos que las cosas se salgan de control cuando todo se puede prevenir”, cita Valentín Alapizco Arce.

Leer más: En Lomas Blancas, Mocorito viven con las calles en malas condiciones