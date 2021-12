Comercios de la ciudad de Guamúchil esperan mayor seguridad ante asaltos

Guamúchil, Sinaloa.- Con un asalto a comercios inició la primera quincena de diciembre en Guamúchil. Parece ser que el buen récord se rompió, porque es el primer robo del año, de acuerdo a los registros de la Dirección de Seguridad Pública de Salvador Alvarado. Fue suficiente para que los empresarios y comercios estén alertas ante posibles actos de inseguridad. La Cámara Nacional de Comercio del Évora reitera el llamado a los comerciantes a tener precauciones, ante el asalto que se presentó en la nueva sucursal de la Coppel.

El presidente de la Canaco del Évora, Carlos Alonso Orduño, informó que se han estado preparando con las medidas de seguridad, pero parece ser que no fue suficiente, ante lo ocurrido en la tienda departamental. Reiteró el llamado al gremio a reforzar las medidas de seguridad. “No debemos de bajar la guardia y ser cuidadosos antes de hacer algún depósito o comunicar cualquier apoyo que necesiten”.

El llamado a los comerciantes es a tener sus precauciones. Algunas de las medidas son contar con cámaras de seguridad, que pueden ayudar en algún proceso de denuncia. En la comunidad empresarial y comercial el temor surge en esta temporada y más con el asalto ocurrido, pero aunque en uno de los hoteles y restaurantes de mayor antigüedad no se ha presentado un acto delictivo, su gerente, Anatalio Cuevas, no baja la guardia y una de las indicaciones al personal de vigilancia es no arriesgar su vida ante un asalto. En consulta con comerciantes del Centro los comentarios fueron de estar alertas, y expresaron sentir temor ante el asalto del pasado miércoles.

