Comercios tendrán aforo del 100% por semáforo verde: Serytur del Évora

Sinaloa.- El reciente cambio de semáforo epidemiológico al color verde en el estado de Sinaloa es un indicio de reactivación económica, por lo que los establecimientos comerciales podrán gozar de un aforo completo del 100 por ciento, con el respaldo positivo del sector salud y las autoridades municipales, así lo dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Serytur del Évora, Carlos Alonso Orduño López.

Pese a los eventos masivos que se llevaron a cabo hace unos días, desde la semana anterior Sinaloa cambió su semáforo epidemiológico de naranja a verde, esto debido a la disminución constante de contagios de covid-19.

Por tal motivo, los comercios de la región ya cuentan con el permiso para la ampliación de aforos del 100 por ciento en establecimientos y lugares cerrados. “Ya con el semáforo en verde, pues ya tenemos las condiciones adecuadas para establecer aforos completos”, dijo Orduño López.

Además, recalcó que se tiene el apoyo de la presidencia municipal de Salvador Alvarado que preside Armando Camacho Aguilar, y del sector salud a nivel estado.

Leer más: Reportan 15 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas en Sinaloa

Sin embargo, indicó que las medidas de seguridad y prevención continuarán implementándose en los comercios, esto para evitar otro repunte.

“Las medidas es algo que no dejaremos de lado, para no darle oportunidad al virus de que regrese, todos ya aprendimos y seguiremos tomando las precauciones debidas”, precisó. El presidente de Canaco Servytur del Évora hizo el llamado a los comerciantes de no bajar la guardia y seguirse cuidando para que continúe el semáforo verde tan esperado por todos los empresarios.

Al respecto, el dirigente de Protección Civil de Salvador Alvarado, José Carlos Espinoza, afirmó que en efecto ya no habrá restricciones en cuanto al aforo, sin embargo, se mantendrán en constante vigilancia de que se cumpla con los filtros sanitarios, como el uso de cubrebocas, de gel antibacterial, y la sana distancia. “Nosotros vamos a seguir trabajando para que el semáforo se mantenga en verde”, manifestó.

Leer más: Errores jurídicos en despenalización del aborto en Sinaloa vulnera a las adolescentes

Por ello, exhortó a la ciudadanía a que continúe con los cuidados necesarios, ya que el propósito es evitar que el semáforo epidemiológico cambie de color ahora que se encuentra en verde.