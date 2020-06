Comienzan a salir los aspirantes rumbo al 2021 en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- La mayoría de los partidos políticos locales han declarado que en estos momentos están trabajando en la reafiliación, pero pese a esto ya tienen un panorama general de quienes son los posibles candidatos dentro de la mayoría de los partidos.

Los nombres de resaltan son Armando Camacho ‘El Iguano’ y Gilberto Lugo, de parte del PAN y Otoniel González del PRD, por su parte el presidente del PRI, Marco Antonio López González, informó que en estos momentos se están a la espera de que la convocatoria se abra.

Bertha Elena Calderón Cota, presidenta del partido Acción Nacional, (PAN), comentó que se está trabajando para saber quién será el próximo candidato pero de momento no se cuenta con una estrategia fija, además dijo que Armando Camacho ‘El Iguano’, es quien pudiera ser uno de los favoritos, así como Gilberto Lugo, actualmente regidor, entre otras personas que hasta la fecha no se puede comprobar si están o no dispuestas a ser a tomar ese puesto. Por último aseguró que deben considerar tanto a hombres como a mujeres.

Otoniel González, presidente del PRD, informó que están tomando en cuenta la posibilidad de que el candidato por este partido sea un ciudadano, así como también a la edil Luz Zita Vizcarra y su esposo Francisco Armenta Pérez y él mismo presidente del PRD.

Aseguró que el hecho de que él quiera ser candidato no sería nada improvisado porque ya tienen muchos años dentro de esto, y su ventaja es que siempre ha permanecido firme en el mismo partido.

Por otro lado dijo que no cuentan con un registro estatal pero si el registro nacional, por lo que en lo local irían solos y en lo federal es posible que haya una alianza.

Marco Antonio López González, presidente del PRI, dijo que en estos momentos no hay indicaciones, pero que actualmente cuentan con un arduo trabajo.

Señaló que están trabajando en la reestructuración de los 149 seccionales con los que cuentan. Esto con la finalidad de que se lleve a cabo la toma de protesta de los comités, También señaló que siguen con la afiliación de los militantes del partido.

