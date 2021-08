Comisario de Batury señala falta de ayuda de parte de las autoridades en Angostura

Angostura, Sinaloa.- Al pasar los días la inconformidad y molestia por las malas condiciones de las calles de Batury, Angostura, en especial de la llamada Jesús Sánchez, crece y ante ello el comisario Abelardo Meza, manifestó que las autoridades han hecho caso omiso a sus necesidades.

Añadió que quienes tienen dompes particulares han ayudado a arreglar las calles señalando que ya se encuentran cansados de ello. “Ya no quieren ayudar, hay gente que no pueden entrar a su casa del desastre de camino y las autoridades no hacen caso”, expresó.

“Ya fuimos a la presidencia con la dirección de obras públicas y nos dicen que no hay ningún peso, puro negativo no se les ve luz de querer ayudar, a estar alturas que estamos hay calles que no tienen piedra aquí en Batury y es lo que me duele”, dijo.

De igual manera, el comisario de la comunidad costera, señaló que sería muy importante que se les tomará en cuenta y se les empedrará al contar con muchos baches que vuelven las calles intransitables.