Comité de Salud de la Región del Évora decidirá lo permitido en Semana Santa

Angostura, Sinaloa.- A la expectativa se encuentran las autoridades municipales de la Región del Évora, porque no se ha acordado nada sobre el cierre o no de las playas, balnearios, albercas y espacios recreativos, donde se corre el riesgo de aglomeraciones.

A pocas semanas del inicio de la temporada vacacional de Semana Santa, hasta el día de ayer ninguna autoridad competente del Sector Salud había realizado un anuncio oficial sobre las indicaciones a acatar de parte de los ayuntamientos y de la población para dicha temporada, por lo que se está a espera de las reuniones entre los alcaldes y alcaldesa con el Comité de Salud de la región.

Es desde esta instancia que se decidirá si es factible o no permitir abiertamente el acceso a los espacios más visitados, como las playas, albercas y parques.

En el caso de Angostura, al ser la zona costera de la región del Évora, se ha generado interés por saber qué va a pasar con el acceso o los protocolos en playas ubicadas en La Reforma, Costa Azul, Acapulquito y Playa Colorada. Al respecto, comentó el presidente provisional de Angostura, Arturo Ávila Atondo, que no hay indicaciones de nada y están a la espera de las reuniones con el Comité de Salud, porque “ya mucha gente ha preguntado”, y como autoridad acatarán lo que se decida.

Primera reunión

Ante la cercanía de la fecha, se realizó una reunión el pasado miércoles entre los directivos de Protección Civil de la región con autoridades de PC de Sinaloa. Se le consultó al director de Protección Civil en Angostura, Luciano Castro, para conocer cuáles eran las indicaciones hasta el momento y si se estaban preparando ya para definir operativos de Semana Santa.

Informó que se acordó que no hay indicaciones en este tema y no se pueden considerar como tal los operativos hasta que se realice una reunión con la Jurisdicción Sanitaria y el Comité de Salud para valorar si es factible o no.

Pero ante la falta de consciencia que persiste en la ciudadanía por falta de cuidados al salir a espacios recreativos, por más protocolos y prohibiciones que se anuncien, dependerá de la responsabilidad personal en el cuidado de la salud.