Comité de Salud llamará al confinamiento en la región del Évora ante Covid-19 de ser necesario

Sinaloa.- Ante la situación que se vive debido a la pandemia de Covid-19, el Comité Jurisdiccional de Salud en la región del Évora sesionó esta tarde con el fin de tomar acuerdos con el fin de disminuir los riesgos de contagios y evitar llegar a tomar medidas extremas, mismas que serían implementadas de no ver disminuido el problema, según comentó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velasco Zayas.

Tras la reunión llevada a cabo esta tarde, Velasco Zayas, junto con los alcaldes de Mocorito y Salvador Alvarado, Jesús Guillermo Galindo Castro y Pier Agely Camacho de Ortiz, así como el secretario del Ayuntamiento de Angostura, Saúl González Contreras, ofrecieron una rueda de prensa en la que se explicaron los acuerdos y medidas a tomar en cuenta ante esta tercera ola de contagios.

Informó que cualquier acción que se tome ha sido acordada en conjunto con todos los organismos que conforman el Comité de Salud, por lo que se necesita que la ciudadanía no baje la guardia y continúen tomando las medidas que desde el inicio de la pandemia se han dado a conocer, como el lavado de manos, el uso de cubrebocas y la sana distancia en sitios públicos.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria explicó que actualmente se tiene la capacidad para atender a pacientes positivos, pues el Hospital General cuenta con 9 camas ocupadas por ahora, el IMSS no registra hospitalizaciones pues los pacientes son trasladados a los hospitales de ciudades como Culiacán para una mejor atención, mientras que las clínicas particulares tampoco registran ocupación por COVID.

Asimismo, se indicó que a diferencia de hace un año, cuando la población más vulnerable eran los adultos mayores, ahora se dan más contagios en la población de 24 a 44 años, aunque también se han detectado en la población infantil por una cadena de contagios de familiares. Cabe recordar que recientemente se dio a conocer sobre los contagios de tres menores en una guardería de la ciudad, quienes resultaron positivos con síntomas leves o asintomáticos.

“Necesitamos apoyar el tema de la vacunación”, señaló Velasco Zayas, quien agregó que ésta es una protección contra esta enfermedad que ha sido cambiante durante este tiempo, por lo que se hace el llamado a la población para que se aplique la vacuna de forma responsable. “Estamos haciendo un gran esfuerzo todo el Comité desde la prevención, detectar pacientes, tomar muestras, estudios de brotes, atender a pacientes, darles seguimiento y asesorías, estamos haciendo lo humanamente posible y ahora necesitamos que los ciudadanos participen activamente para cortar los contagios”, dijo.

En el tema de la vacunación, explicó que la vacuna genera anticuerpos tres semanas después de su aplicación, por lo que estar vacunados no elimina la posibilidad de padecer la enfermedad, así como tampoco se está exento si no se tiene la protección adecuada. “No por estar vacunado voy a bajar la guardia, tengo una protección pero no garantiza que no voy a adquirir la enfermedad, han sido pocos los ciudadanos que no se han vacunado, ha habido una buena respuesta”.

Finalmente, manifestó que si todos los ciudadanos siguen las indicaciones se estaría cortando la cadena de contagios y reconoció que no estamos bien pues todavía hay personas enfermas y siguen falleciendo pacientes, por lo que uno de los puntos de acuerdo que se tomaron en la reunión, en caso de que los contagios se eleven de manera descontrolada, se tomarán las medidas necesarias, incluso si se tiene que recurrir de nuevo al confinamiento se hará, “ya vivimos esa parte y no nos va a temblar la mano en tomar ese tipo de decisiones”, finalizó.

