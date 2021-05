Como angosturense deseo que les vaya bien: Perfecto Ruelas candidato a la alcaldía de Angostura

Angostura, Sinaloa.- Un hombre dedicado a la familia, pero sobre todo enfocado en ver siempre por los angosturenses para que el municipio sea inclusivo y con igualdad de oportunidades, es el aspirante a la presidencia municipal de Angostura por el Partido Sinaloense (PAS), Perfecto Alfonzo Ruelas Beltrán, quien con su trayectoria ha demostrado ser capaz, tener conocimiento de las necesidades con las que se cuenta y sobre todo en tener presente que su firme objetivo es y será siempre buscar lo mejor para toda la población.

Mencionó que siempre le ha gustado mucho apoyar a su comunidad, así como trabajar a favor de ella. Ruelas Beltrán tiene muy en claro que es como Angostura puede crecer cada día, pues cuando algo te apasiona y cuando se hace con más entusiasmo y fuerza se realizará.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Con propuestas enfocadas al agua, al drenaje, a la educación, al deporte, el apoyo al sector agrícola, ganadero, pesquero, así como a brindar a todas esas mujeres que son madre y padre a la vez y que son muy trabajadoras, y sobre todo atender el tema de salud, hoy en día antes de la llegada de la jornada electoral el candidato es como las emite con palabras, pero una vez llegando a la silla presidencial éstas dejarán de serlo y pasarán a ser un hecho y que quedará marcado en el municipio costero, al ver que es un hombre de palabra.

“Cuando yo fui director de Desarrollo Social me motivó mucho andar en las comunidades y ver todas las necesidades que tiene la gente, me gustó mucho esa dirección y me enseñó muchas cosas, cómo vivir la vida, porque te encuentras a muchas personas que no tienen vivienda, y como angosturense que soy deseo que le vaya bien a Angostura”, citó.

Una ardua labor bajo los fuertes rayos solares, pero con mucho orgullo y esfuerzo, es lo que lleva realizando desde el inicio de su campaña hasta la presente fecha, recorriéndose todas las comunidades casa por casa y camino, en los cuales se ha encontrado muchas necesidades, pero sobre todo con mucha gente que lo respalda y que lo apoya.

“Hemos hecho una campaña en la que digo que va a ser histórico, porque he ido en cada uno de los pueblos y en cada uno de los hogares, porque para mí son importantes todos”, mencionó. Firme y convencido de que lo mejor está por llegar para el municipio costero al representarlos, es como espera con ansias la llegada de las votaciones, donde seguro está que será el abanderado, porque la ciudadanía así se lo hace llegar en cada vivienda a la que llega.

Leer más: En Sinaloa habrá una casilla especial por municipio en el Distrito 03

“Eso me motiva, yo siento que yo voy a ganar, que los angosturenses me van a dar esa oportunidad, porque saben quién es ‘Chito’ Ruelas y saben que en el trabajo que he tenido, como en las administraciones, he trabajado a favor de todos los ciudadanos, y voy a seguir haciéndolo, voy a trabajar a favor de los pueblos, porque ‘Chito’ Ruelas nació en Angostura y nunca se ha ido, no soy un oportunista que se ha ido y regresó para ser candidato, yo siempre he vivido y me doy cuenta de las necesidades, como Perfecto, sé perfectamente”, dijo.