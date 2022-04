Como niñas luchamos por nuestros sueños: Valentina Godoy, Niña Difusora de Angostura

Angostura, Sinaloa.-El entusiasmo, valentía y perspicacia son unas de las principales características de Valentina Godoy Ureta, una menor de tan solo 10 años y que a su corta edad ya es voz de los niños, niñas y adolescentes de Angostura.

Sin miedo y sin ponerle atención al nerviosismo, de manera continua participa en paneles, foros, concursos y demás, donde toca temas de interés social como el bullying, discriminación o derechos, esto en representación de la institución educativa Melquiades Camacho, ubicada en La Esperanza, Angostura, comunidad de donde es originaria.

Proviene de la amorosa familia que formaron sus padres Diego Godoy Gallardo y Clarissa Maribel Ureta Rentería, quien dice son su mayor tesoro, al igual que su hermana Ximena Godoy Ureta.

Decidida comenta que su intención es ser ingeniera agrónoma, y señala que su amor por este oficio nació porque le fascina acudir al campo con su papá y aprender de todo lo que él hace.

¿Qué significa para ti ser niña?

Para mí es muy divertido porque jugamos, me gusta ir a la escuela, y aparte de que como niñas luchamos por lo que queremos y nunca nos rendimos.

¿Qué te gustaría ser de grande y por qué?

Me gustaría ser ingeniera agrónoma, porque desde chiquita me gusta acompañar a mi papá a las parcelas.

Mi papá va a las parcelas y yo siempre lo acompañaba y lo acompaño. Me gusta cuando fumigan el garbanzo, casi siempre voy, y a ver cuando fumigan con el dron.

¿Qué te gustaría mejorar de tu municipio?

A mí me gustaría mejorar las zonas recreativas, que haya más deportes, para que las niñas, niños y adolescentes hagan más deporte y no se decidan por un mal camino.

¿Qué valor crees que sea el más importante para los niños y por qué?

Para mí el valor más importante es el respeto, porque es lo que fomenta la convivencia entre muchas personas.

¿Qué necesidad hay en la población infantil?

Lo que yo veo es en lo emocional, ahorita se está viviendo mucho la discriminación, el bullying, es por ello que debemos de fomentar los valores, como la igualdad, el respeto, la tolerancia y el amor.

¿Si tuvieras un superpoder cuál sería y por qué?

Me gustaría ser una princesa con el superpoder de curar a los enfermos, porque no me gustaría que nadie de mi familia se enfermara.

¿Cuál es tu juego favorito?

Mi juego favorito es hacer pastelitos, porque me encanta la repostería, como desde hace un año practico esta actividad. Me gusta porque veo muchos videos y me gusta cómo hacen las cosas.

También me gusta jugar con muñecas, aunque no tengo un juguete favorito.

¿Para ti qué significa la familia?

Para mí la familia lo es todo, es lo más importante, la que te da amor, te cuida y te enseña los valores.

¿Qué te gustaría aportar a la niñez?

Que haya más educación, respeto, que convivan más, que no haya problemas y que todos estén en armonía.

¿Qué significó para ti la pandemia y cómo la viviste?

Yo la pasé muy triste, porque muchas personas se murieron, y cuando esas personas se estaban muriendo, a mi papá y a mi mamá a la misma vez les dio el Covid, y entonces a nosotras nos separaron y no los podíamos ver, ni yo, ni mi hermana, tardamos como un mes separados.

Eres Niña Difusora, has participado en muchos concursos, ¿qué te ha dejado todo esto?

He aprendido más, siento que para otros años, si llego a volver a participar, ya voy a estar más preparada, voy a aprender más, sé las cosas que quiero, me gustaría seguir participando.