Comparte su historia de vida en la Feria del Libro

Mocorito, Sinaloa.- En el marco de la Primera Feria del Libro Juvenil Cobaes 2019, el doctor Ignacio Santiesteban Niebla ofreció una conferencia en la que contó cómo ha sido para él sobresalir para conseguir lo que hasta ahora ha logrado sin contar con un sentido de gran importancia para el ser humano como es la vista, y cómo fue adaptándose en cada etapa de su padecimiento para salir siempre avante.

"Nachito", como le dicen cariñosamente, comentó que su problema inició desde que era un niño, pero perdió por completo la visión cuando tenía entre 17 y 18 años, situación que no lo doblegó y no fue un obstáculo para él, por lo que ha logrado estudiar y prepararse académicamente.

El doctor Ignacio Santiesteban Niebla recibió su reconocimiento. / Fotografía: EL DEBATE

"A la edad de 3 ó 4 años a mi se me caía un objeto al suelo y yo me tenía que agachar y palpar hasta encontrar el objeto, yo me guiaba por el sentido del oído, cosa que no era normal", expresó.

Actualmente, el doctor Santiesteban Niebla cumple con dos puestos de trabajo, a lo que señala que su lema es "es cansado pero me gusta lo que hago y me pagan por hacerlo", pues cursó su licenciatura y tras culminar sus estudios entró a laborar a la Escuela Normal; además, cubre también un puesto en el Centro de Recursos de Información para Integración Educativa (CRIIE).

Al final de la conferencia del doctor Ignacio Santiesteban, fue reconocido por autoridades del Cobaes.