Compran 3 hectáreas de terreno para ampliar panteón municipal de Alhuey, Angostura

Angostura, Sinaloa.- Debido a que los espacios ya se agotaron por completo, el alcalde Miguel Ángel Angulo Acosta, compra tres hectáreas de terreno para ampliar la superficie de sepulturas en el Panteón Municipal de Angostura, ubicado en la Sindicatura de Alhuey.

Angulo Acosta aclara que dicho espacio está ubicado al costado derecho del Camposanto y actualmente está sembrado de sorgo, el cual será trillado en los próximos días y entonces sí ya todo el terreno quedará disponible para las sepulturas.

"De hecho ya se puede enterrar gente en el nuevo terreno que se adquirió, ya que el dueño nos dio oportunidad de tumbar cinco o seis surcos de la parcela y agarrar los metros convenientes de ser necesario, y pues la verdad esta compra era algo urgente que se tenía que hacer porque ya no había donde darle cristiana sepultura a las personas en el terreno viejo", confirma el presidente municipal.

Leer más: Festejan a las madres en primaria de Alhuey, Angostura

Miguel Ángel Angulo Acosta explica que las tres hectáreas adquiridas dan tranquilidad de que el panteón no se va a saturar luego luego sino hasta en un plazo de aproximadamente 20 años, esto gracias a que se pondrá orden en la lotificación de las fosas, las cuales tendrán su debido número y se harán bajo un esquema de organización para que los carros funerarios puedan entrar hasta el lugar indicado y colocar ahí el ataúd.

"No queremos que suceda lo mismo con lo que pasó con el espacio viejo donde se enterró desordenadamente a gente en lugares no apropiados, esto generó que en hombros las personas tuvieran que trasladar la caja del difunto hasta donde iba ser enterrado, esto no pasará en el nuevo terreno.

Ya tuvimos la visita de personas del Gobierno del Estado quienes vinieron a valorar el nuevo espacio y nos dieron la aprobación para que ya se empiece a usar, así que si la persona fallecida no tiene algún lugar ya apartado donde quedar, ahí está el nuevo espacio que compramos, listo para las sepulturas", confirma el alcalde, Miguel Ángel Angulo Acosta.

Leer más: Acuerdan trabajar de la mano municipio de Ahome y Canaco

El mandatario angosturenses también señala que el panteón de Gato de Lara de igual forma agotó sus espacios, por ello anda en las gestiones para adquirir más terreno y ampliarlo.

Las negociaciones van por buen camino y seguro en las próximas horas se podría confirmar la compra de más espacio para el Camposanto de Gato de Lara.