Comuneros de Bacamopa, Mocorito estallan contra conocida mina

Mocorito, Sinaloa.- Hoy por la mañana un grupo de comuneros originarios de Bacamopa, Mocorito estalló en contra de conocida mina y bloqueó el acceso al lugar para exigirle que cumpla con los acuerdos estipulados, así como también que se dé la renovación del convenio de explotación, el cual se venció el pasado mes de diciembre y aún así sigue operando.

Los manifestantes solicitan a la brevedad posible llegar a un acuerdo con la minera para quedar en buenos términos, de lo contrario amenazan con meterse a la fuerza para delimitar su espacio, es decir, dejar bien claro hasta donde llega el terreno del ejido Bacamopa y a partir de ahí Pangea no tiene autorización de cruzar sus trabajos, pero hacia la otra parte sí pueden hacer lo que quieran.

Los ciudadanos también argumentan que lamentablemente la mina les ha generado mucha contaminación en el agua, los pozos que tienen varios hogares y lo peor del caso es que no ha cumplido con las promesas hechas de apoyar de diferente manera a la comunidad. Además, afirman que son muchas las cosas que consideran que la mina ha afectado y no han visto beneficios en 20 años que tiene operando la mina.

Miguel Ángel Chávez Quiñonez (comisariado ejidal), Divany Chacón Rojo (presidente del Consejo de Vigilancia) y la ciudadana Iveth González manifiestan que el convenio ya se le venció a la mina y no se han preocupado por darle alguna solución, es por ello que bloquearon el acceso para que los voltearan a ver y así poder llegar a un acuerdo.

“Ya se ha hablado, pero no hemos llegado a un acuerdo, ya les planteamos lo que queremos, pero no ha habido respuesta y nosotros ya queremos resultados. Lo que queremos es que venga la gente de la mina y como no lo ha hecho no se qué pensarán”, expresó.

“El ejido tiene un contrato de explotación el cual se le dio a la mina para que pueda realizar operaciones en sus tierras, pero ya se les venció y han seguido trabajando, es ahí la inconformidad de nosotros, que no han parado pese a que ya no tienen permiso.

Han puesto muchas excusas de que espérame, ahorita no hay dinero, se atravesó la pandemia, entre otras cosas y entendemos que la pandemia nos pegó a todo, pero entonces quiere decir que si la contingencia dura 10 años en todo ese tiempo nosotros no vamos a tener el convenio y ellos si van a trabajar como lo están haciendo ahorita.

Ellos no pararon de trabajar por la pandemia, eso no les afectó en nada, incluso ellos dijeron que iban hacer beneficios para la comunidad, pero en realidad no lo han hecho en 20 años que tiene la empresa aquí.

Son más los daños los que le están dejando a la comunidad, ahí está la contaminación en el agua, los pozos, los arroyos, entre otros puntos que se deben de tratar como del medio ambiente, caminos, escuelas, ni trabajo a la gente de aquí le quieren dar, imagínense se hay lucha con ellos”, expresan los manifestantes.

