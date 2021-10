Comunidad indígena de Angostura sigue dividida por falta de interés

Angostura, Sinaloa.- La comunidad indígena de Angostura se encuentra dividida en dos grupos: yoreme-mayo y yoreme-tahue, que a decir de la representante del Instituto Municipal Indígena, Rosaura Silvas Cabanillas, existen indígenas que aún no están registrados ante el padrón, que aunque se ha luchado mucho porque las cosas cambien, no han logrado obtenerlo.

Una de las principales razones que ha impedido que la comunidad indígena no esté al 100 por ciento unida, así como se encuentre dividida y actualmente impidiendo que juntos busquen luchar por sus derechos, como salir adelante ante cualquier adversidad o problema que se les pueda presentar, ha sido simplemente, y en pocas palabras, la falta de interés en estar unidos, y que ha traído consigo necesidades sin poder cubrirse.

Silvas Cabanillas dio a conocer que el acto del grupo yoreme-tahue, que lo conforman aproximadamente 100 familias, al no hacer entrega de lo pedido para registrarlos al padrón, les dio partida a que no quieren depender de ellos sino trabajar por su propia cuenta, lo que les ha traído conflictos, siendo un claro ejemplo de ello la entrega de despensas, que no contemplan a esta parte del grupo por no encontrarse registrados, y causando molestias en ellos al sentirse no estar tomados en cuenta.

“Es una situación muy difícil también, porque en las comunidades existen más personas indígenas pero que no están integradas a los grupos, y desde mi opinión, si estuvieran dentro de ellos, como dice un conocido dicho: la unión hace la fuerza, entre más fuéramos más cosas lográramos en conjunto, y así organizarnos todos y trabajar para un solo objetivo”, mencionó.

Por otro lado, la representante de la comunidad indígena manifestó que el grupo yoreme-mayo, que está conformado por 446 familias, que es el grupo que cuenta con mayor organización y estructuración de censos y para que fuera de la misma manera el yoreme-tahue, se les ha solicitado la documentación necesaria, sin obtener una respuesta favorable a ello.