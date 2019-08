Comunidad indígena exige al DIF la entrega de despensas

Angostura, Sinaloa.- La comunidad indígena del municipio costero de la región del Évora está desesperada, pues no le ha llegado el apoyo de las despensas alimenticias que normalmente se venía haciendo, por tal motivo le exige al Sistema DIF tomar cartas en el asunto lo antes posible.

Rosaura Silvas Cabanillas, directora del Instituto Municipal Indígena, comenta que siguen en la espera de la entrega, pues son tres despensas por familia que les corresponden al año y hasta hoy no les han dado nada, a diferencia de lo que sucede con las personas vulnerables, que ellos sí ya la recibieron en dos ocasiones.

“Nosotros hicimos la solicitud desde febrero o marzo y no han llegado. Éstas son despensas que vienen etiquetadas para los indígenas de Angostura, y en total, aproximadamente, son alrededor de 350, pues se distribuyen en todas las comunidades que tenemos, incluso hasta Campo Plata y Cerro Segundo, que ya se integraron a nosotros.

La verdad, el que no lleguen estas despensas sí me preocupa, porque la gente ya me está reclamando, pues fui yo quien las gestionó y no les he cumplido, más porque vemos que ya han llegado lechitas y otras despensas al DIF y se han entregado, pero a los indígenas no les han dado ninguna”, comenta Rosaura Silvas.