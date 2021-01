Comunidades Agrarias a favor de Samuel López por la alcaldía de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Ante la falta de apoyo de los diferentes gobiernos, el Presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández Álvarez, informó que hablando en el tema político de Sinaloa ya se tiene un perfil y que en algunos municipios se está buscando que el sector agrario tome las riendas y ocupe la silla de la presidencia municipal a través del Partido Revolucionario Institucional, (PRI), porque asegura que ya es tiempo de que el PRI les regrese un poco de lo que han recibido de parte de este sector. Explicó que tuvo acercamiento con Samuel López para que se convierta en aspirante por Salvador Alvarado.

Trataron un tema de suma importancia que es la estrategia para que se convierta en aspirante a la presidencia municipal de Salvador Alvarado, porque el diputado federal asegura que tiene lo necesario para ocupar este puesto debido a que ha trabajado de una manera muy acertada y muy cercana a los productores y a la sociedad.

“El cuadro de la liga para encabezar la presidencia de Salvador Alvarado es Samuel López. Este es el cuadro que traemos, asimismo hay otro cuadro valioso que es el doctor Agustín Fierro y sobre todo hay equilibrio”, comentó.

Explicó que ellos buscan ser tomandos en cuenta, por lo que hace unos días realizó una reunión a nivel estatal en donde él fue muy claro en su discurso y sobre todo en cómo fortalecer al PRI.

“Nosotros somos una organización que emana del PRI y por ello hemos trabajado y no solo el día de hoy, sino que hemos trabajado por muchas décadas. El PRI no era nada y a lo largo y ancho la CNC está trabajando”, comentó.

Detalló que ellos están trabajando primeramente porque es su responsabilidad y en segundo lugar porque quieren ayudar a las personas que menos tienen. Claro está que esto se busca lograr con el apoyo del gobernador y de los actores políticos, pero sobre todo con la gestión permanente.

Por último, confirmó que su objetivo principal es la presidencia municipal de Culiacán, pero no descarta nada debido a los equilibrios que deben de existir y dijo que no pueden quedarse desprotegidos. Reafirmó que su proyecto se llama Culiacán pero que no descarta nada.