Comunidades del municipio de Mocorito incomunicadas por las lluvias

Mocorito, Sinaloa.- En la actual temporada de lluvias los arroyos y ríos de Mocorito no han presentado grandes crecientes, por lo tanto, las comunidades cercanas a ellos no han presentado riesgos por inundaciones. Sin embargo, Protección Civil no baja la guardia y se encuentra preparado para atender alguno de estos casos si fuese necesario.

Valentín Alapizco, coordinador de Protección Civil en Mocorito, señala que hasta el momento no se han presentado llamadas de auxilio, el río ha bajado poca agua, el tema se ha mantenido tranquilo desde el año pasado.

Los únicos problemas que han surgido han sido cortes de comunicación por mínimos intervalos de tiempo en comunidades de El Valle o La Huerta, rancherías por las que atraviesan arroyos.

En torno a este tema, Valentín Alapizco comenta que el mayor riesgo que enfrenta una comunidad en la misma situación que las mencionadas anteriormente es precisamente que se quedan incomunicados, en esa postura solo resta esperar a que el agua baje su intensidad para pasar. Es muy importante guardar la calma y no aventurarse a cruzar arroyos en creciente, esto evitará grandes pérdidas materiales o, en casos más extremos, fallecimientos.

Agrega que cuando reciben un llamado de estos tratan de atenderlo con la mayor rapidez, sin embargo, hay ocasiones en las que las crecientes no les permiten el acceso, lo cual toma mucho tiempo y la ayuda podría llegar tarde. Por eso es muy importante ser responsables y saber esperar.

