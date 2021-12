Con 74 elementos inició el operativo Guadalupe-Reyes en Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Arrancó el popular operativo Guadalupe-Reyes en el Pueblo Mágico de Mocorito, con la participación de 74 elementos de los diferentes cuerpos de auxilio y corporaciones policiacas. El operativo se mantendrá durante 30 días y culminará en el día de Reyes, el seis de enero.

El banderazo de arranque se realizó esta mañana en la plazuela municipal, presidido por la Presidenta Municipal, María Elizalde, el Secretario del Ayuntamiento, Eduardo Sánchez, la Presidenta del DIF, Karla Barrancas, el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Gerardo Cervantes Mendoza, el Subdirector de Seguridad Pública, Oscar López Sotelo, el Coordinador de Protección Civil, Valentín Alapizco y personal de las corporaciones de auxilio de Cruz Roja y Bomberos.

Las acciones de vigilancia y auxilio estarán a cargo de 15 unidades para la protección de los mocoritenses, paisanos y turistas que arriban al pueblo mágico esta temporada decembrina. La alcaldesa destacó que el operativo Guadalupe Reyes es una tradición que inician con el día de la virgen, con la intención de culminar con saldo blanco.

Leer más: Hoy celebrarán a la Virgen de La Purísima Concepción en el Pueblo Mágico de Mocorito

“Recibimos turistas en mayor cantidad a fin de año y tenemos un compromiso con la sociedad”. Por su parte, el director de Seguridad Pública, Gerardo Cervantes Mendoza hizo un llamado a la ciudadanía a que en estas fechas importantes de fiestas familiares no se use pirotecnia, no se compren armas de juguetes.